Cierre de escuelas y tribunales en México este lunes por ola de violencia luego de la muerte del capo narco «El Mencho»

México se encuentra en alerta este lunes, con escuelas cerradas en al menos ocho estados, por la ola de violencia desatada tras la muerte del poderoso capo del narcotráfico Nemesio «El Mencho» Oseguera en un operativo destinado a detenerlo.

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la calma a la población en medio del estallido violento que dejó cortes de carreteras, incendios de vehículos y negocios y la cancelación de decenas de vuelos de aerolíneas de Estados Unidos y Canadá.

Cierre de escuela y tribunales en México tras la muerte de “El Mencho”

Además del cierre de escuelas en varios estados, el poder judicial autorizó a los jueces a mantener los tribunales cerrados donde lo consideren necesario.

«El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN), era el narco mexicano más buscado. Washington ofrecía 15 millones de dólares de recompensa por información que llevara a su captura.

Estaba considerado el último de los capos al estilo de Joaquín «El Chapo» Guzmán e Ismael «El Mayo» Zambada, detenidos en 2016 y 2024 respectivamente y ahora presos en Estados Unidos.

El líder narco de 59 años resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa (oeste), y murió «durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México», informó el ejército mexicano.

En el operativo murieron siete delincuentes y tres militares resultaron heridos, dos miembros del CJNG fueron detenidos y se incautaron armas como lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados, según la misma fuente.

Muerte de «El Mencho»: qué dijo Estados Unidos

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Estados Unidos «proporcionó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano» en la operación.

La Embajada de Estados Unidos dijo a través de X que su personal en ocho ciudades y el estado de Michoacán se resguardaría en sus hogares y trabajaría de forma remota el lunes y advirtió a los ciudadanos estadounidenses en muchas partes de México que hicieran lo mismo.

Los automóviles comenzaron a circular en Guadalajara antes del amanecer del lunes con el inicio de la semana laboral, un cambio notable respecto del domingo, cuando la capital del estado de Jalisco y la segunda ciudad más grande de México estuvo casi completamente cerrada mientras los residentes temerosos se quedaban en casa.

A los pasajeros que llegaron al aeropuerto internacional de la ciudad el domingo por la noche se les dijo que estaba operando con personal limitado debido al estallido de violencia.

El embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, reconoció el éxito de las fuerzas armadas mexicanas y su sacrificio en un comunicado emitido el domingo por la noche. Añadió que «bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, la cooperación bilateral ha alcanzado niveles sin precedentes».

AFP y AP