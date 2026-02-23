Ola de violencia coordinada paraliza el occidente de México tras la muerte de «El Mencho»: cuál es el estado de situación

Tras confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ejecutó un plan de represalia con una ofensiva de violencia simultánea que ha paralizado estados clave de México.

La organización criminal demostró que su estructura operativa permanece intacta al coordinar bloqueos de rutas, tiroteos y ataques a comercios en Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guanajuato y Zacatecas, desafiando la capacidad de respuesta de las fuerzas federales.

Caos en las principales ciudades y zonas turísticas

En Guadalajara, la segunda ciudad más grande del país, se registraron más de 30 puntos de bloqueos con vehículos incendiados y enfrentamientos armados en toda el área metropolitana. El impacto llegó incluso a Puerto Vallarta, el principal destino turístico de Jalisco, donde imágenes de columnas de humo y escenas de pánico en el aeropuerto se viralizaron rápidamente.

Ante la gravedad de la situación, la aerolínea Air Canada anunció la suspensión inmediata de sus vuelos hacia Puerto Vallarta, citando una «situación de seguridad en curso». Esta medida refleja el alcance del conflicto, que ha pasado de ser una operación militar en la sierra a una crisis de seguridad civil que afecta directamente a sectores estratégicos como el turismo y el transporte aéreo.

Alerta consular y resguardo de ciudadanos

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta formal de seguridad bajo la recomendación de que sus ciudadanos «permanezcan resguardados hasta nuevo aviso». El comunicado advirtió que los bloqueos y la actividad delictiva han afectado gravemente las operaciones aéreas, provocando la cancelación de vuelos nacionales e internacionales tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta.

Las autoridades canadienses se sumaron a la medida, instando a sus connacionales a evitar desplazamientos no esenciales. Según el reporte consular, la escala de las operaciones de seguridad y la respuesta criminal sugieren que el riesgo de enfrentamientos de gran alcance persiste en gran parte del occidente mexicano.

Una estructura criminal que resiste el golpe

Analistas de seguridad señalan que este patrón de respuesta es recurrente en el narcotráfico mexicano: tras un golpe del Estado, los cárteles buscan demostrar su capacidad de reacción territorial y generar caos para probar que la organización sigue funcional. No obstante, la magnitud y coordinación demostrada por el CJNG en esta ocasión es particularmente alarmante, ya que indica que la estructura jerárquica y los mandos medios lograron activar un protocolo de guerra inmediata tras el abatimiento de «El Mencho».