Crece la tensión en Estados Unidos: agentes federales mataron a un hombre en Minneapolis

Un hombre murió este sábado como consecuencia de disparos efectuados por agentes federales en Minneapolis, informaron varios medios estadounidenses, dos semanas después de que un agente del servicio de inmigración (ICE) matara a tiros a una estadounidense en esa misma ciudad del norte del país.

En un primer momento, el Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que el hombre estaba armado, sin ofrecer más detalles sobre las circunstancias del incidente ni confirmar su fallecimiento.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, había denunciado poco antes “otro tiroteo atroz” por parte de agentes federales, en momentos en que la ciudad de Mineápolis se ve sacudida por manifestaciones contra la presencia de ICE.

El hombre abatido en Minneapolis “se resistió violentamente”

El gobierno de Estados Unidos dijo que el hombre que fue abatido por agentes federales en Minneapolis estaba armado y “se resistió violentamente” a los intentos de los oficiales de desarmarlo.

“Temiendo por su vida y por la vida y seguridad de sus compañeros, un agente realizó disparos defensivos. Los paramédicos presentes le brindaron atención de inmediato al sujeto, pero fue declarado muerto en el lugar de los hechos”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) en X luego del tiroteo.

El gobierno estadounidense indicó que el tiroteo ocurrió durante “una operación dirigida en Mineápolis contra un extranjero ilegal buscado por agresión violenta”.

AFP