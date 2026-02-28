Crisis en Medio Oriente: denunciaron un ataque contra una escuela y cierran el espacio aéreo

Tras los bombardeos ordenados por Donald Trump y las fuerzas israelíes, un misil impactó en una escuela de Minab dejando un saldo de 24 víctimas fatales. Foto: Agencia NA/Redes.

Al menos 51 personas murieron este sábado en la ciudad de Minab, al sur de Irán, como consecuencia directa de los ataques conjuntos lanzados por Estados Unidos e Israel contra territorio persa. El vicegobernador de la provincia de Hormozgan, Ahmad Nafisi, confirmó que un misil alcanzó de manera frontal la escuela primaria de niñas ‘Shajareh Tayyebeh’ durante el turno mañana, donde se encontraban unas 170 estudiantes.

Bombardeos, evacuaciones y vuelos cancelados tras la denuncia de ataque a una escuela en Irán

“En los ataques de hoy del régimen sionista contra la ciudad de Minab, una escuela primaria de niñas fue alcanzada de manera directa», denunció el funcionario a través de la agencia IRNA, mientras los equipos de rescate trabajan de urgencia entre los escombros para asistir a las víctimas de la ofensiva.

Esta tragedia escolar se enmarca en la operación de gran envergadura confirmada por Donald Trump para «eliminar amenazas inminentes» del régimen, una acción militar que ya forzó la retirada del personal no esencial de la Unión Europea en Medio Oriente.

La jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas, justificó la evacuación afirmando que «los últimos acontecimientos en todo Medio Oriente son peligrosos» a raíz de los ataques de las potencias occidentales.

En paralelo, el inicio de las hostilidades aéreas provocó el cierre del espacio aéreo en varios países y la cancelación masiva de vuelos por parte de aerolíneas como Lufthansa, Air France y Turkish Airlines, ante la inestabilidad total generada por la incursión de Estados Unidos e Israel.