Irán cortó internet y dejó al país incomunicado tras los ataques de EE.UU. e Israel

El Gobierno de Irán interrumpió las comunicaciones a nivel nacional para evitar la geolocalización de drones. Foto: Agencia NA/Redes.

El Gobierno de Irán interrumpió este sábado el servicio de internet y las comunicaciones telefónicas en todo el país como respuesta inmediata a las ofensivas aéreas lanzadas por Estados Unidos e Israel contra ciudades estratégicas.

Apagón total en Irán: el acceso a internet cayó al 4% tras las explosiones

Según informó la organización Netblocks, dedicada al monitoreo de la conectividad global, el acceso a la red se desplomó de manera estrepitosa hasta alcanzar apenas el 4% de los niveles habituales, lo que representa un apagón informativo prácticamente total.

La medida se hizo efectiva poco después de registrarse las primeras explosiones en Teherán, Isfahán, Tabriz y Karaj, dejando a la población incomunicada en medio de una operación militar que el presidente Donald Trump calificó como un plan para «aniquilar» y «destrozar» la infraestructura del régimen.

En este contexto de máxima tensión, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, declaró el estado de emergencia especial, mientras que el apagón digital en Irán impide conocer con precisión el alcance de los daños en los centros de mando que, según fuentes israelíes, buscaban eliminar al liderazgo supremo del país.