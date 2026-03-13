Cuba confirmó que retomó las conversaciones con Estados Unidos en plena crisis por la falta de combustible

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó en las últimas horas que se abrió una línea de conversación con representantes de la administración de Donald Trump. Lo informó a través de una conferencia de prensa donde señaló: «Hemos estado en situaciones tensas y aparecen esfuerzos por buscar canales de diálogo».

Cuba retoma negociaciones con Estados Unidos

Miguel Díaz-Canel reiteró en que ha sido práctica de la Revolución Cubana no «responder a las campañas especulativas sobre este tipo de tema». Trump había revelado en varias ocasiones que estaban conversando con La Habana, pero Cuba había optado por el silencio y en ocasiones negaron que se cierto.

Sin embargo, con la transmisión del presidente cubano se terminó confirmando. Por su parte la prensa oficialista remarcó que Díaz-Canel, desde la sede del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en una reunión con miembros del Buró Político, del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista, y del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, manifestó que las conversaciones «han estado orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones».

El mandatario de Cuba indicó que «en los intercambios que se han sostenido, la parte cubana ha expresado la voluntad de llevar a cabo este proceso, sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, a la soberanía, y a la autodeterminación de nuestros gobiernos».

Este mensaje llega en medio de una histórica crisis económica y en un contexto donde La Habana se mantiene bajo una presión creciente por el bloqueo petrolero parte que impuso Estados Unidos. Por esta situación, más del 70% de Cuba tiene problemas de electricidad.

«Hace más de tres meses que no entra ni un barco de combustible a nuestro país y que estamos trabajando en condiciones muy adversas que tienen un impacto inconmensurable en la vida de todo nuestro pueblo», destacó el mandatario.

Sin entrar en detalles de las conversaciones con Washington, Díaz-Canel indicó que este se trata de un tema que forma parte de «un proceso muy sensible, que se conduce con seriedad y responsabilidad, porque afecta los vínculos bilaterales entre las dos naciones y demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar solución y crear espacios de entendimiento, que nos permitan avanzar y alejarnos de la confrontación».

El mandatario dejó claro en su discurso que «Cuba está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos”. “Hay muchas cosas en las que podemos trabajar juntos, sin prejuicios».