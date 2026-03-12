Donald Trump liberó la compra de petróleo ruso para frenar la escalada de precios por la guerra en Medio Oriente

En un giro inesperado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió liberar temporalmente la prohibición para comprar petróleo ruso. Esta estricta medida, que se mantenía vigente desde el inicio de la guerra con Ucrania, fue levantada para contrarrestar el fuerte impacto que la guerra con Irán está generando en el precio internacional de los combustibles.

La flexibilización de este histórico embargo fue confirmada por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

A través de sus redes sociales, el funcionario aclaró los alcances de la normativa al explicar que la política solo alcanzará al crudo que se encuentra actualmente varado en el mar. Según detalló, esta autorización temporal otorgada a los países compradores permitirá ampliar el alcance global del suministro existente sin otorgar «beneficios financieros significativos al gobierno ruso«,

La drástica decisión de la administración republicana llegó en una jornada crítica para los mercados energéticos mundiales, marcada por un precio del barril de petróleo que volvió a quebrar la barrera de los 100 dólares.

A este escenario de máxima tensión se sumaron las recientes advertencias provenientes de Teherán, desde donde el régimen iraní alertó que la cotización del crudo podría escalar de forma descontrolada hasta los 200 dólares si continúa deteriorándose la seguridad en la región de Medio Oriente.

La advertencia de Europa por Rusia

Para intentar calmar las fuertes críticas internas en pleno año electoral, Bessent se encargó de justificar la maniobra asegurando que la medida no aportará beneficios financieros significativos al gobierno de Vladímir Putin.

El argumento central de Washington radica en que el Kremlin obtiene la mayor parte de sus ingresos energéticos de los impuestos aplicados en el punto de extracción y no del crudo que ya fue embarcado. Sin embargo, la realidad marca que la disparada del petróleo aceleró la inflación interna en el país norteamericano, obligando a Trump a tomar estas medidas excepcionales mientras lidia con la inestabilidad que plantea Irán.

Curiosamente, esta flexibilización estadounidense se produjo apenas dos días después de que el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, lanzara una cruda advertencia durante una reunión con embajadores de la región en Bruselas.

«Hasta ahora, solo hay un ganador en esta guerra: Rusia», sentenció Costa, ya que el sostenido aumento de los precios energéticos le está brindando a Putin nuevas e inesperadas oportunidades económicas y militares.