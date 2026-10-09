Aluvión en Chile: un hombre quedó sobre su camión y alcanzó a treparse de milagro a un árbol para evitar ser arrastrado

Un hombre se salvó de milagro ser arrastrado por el aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, Chile. Un video muestra cómo quedó parado sobre su camión volcado, rodeado por una corriente de agua, barro y piedras que arrastraba otros vehículos.

Las imágenes, difundidas por medios chilenos, registraron el momento en que el conductor intentó escapar de la fuerza del agua. El episodio ocurrió el jueves y, tras la emergencia, el presidente José Antonio Kast declaró zona de catástrofe en los sectores afectados.

Aluvión en Las Condes: cómo el conductor logró escapar de la corriente de barro

En el video se observa al chofer salir de la cabina y subirse al vehículo para evitar caer al agua. Sin embargo, la corriente avanzaba con fuerza y llevaba consigo troncos, piedras y autos que circulaban por la zona.

El camión comenzó a desplazarse por la calle, con el hombre haciendo equilibrio par ano caer al agua. En su recorrido, el vehículo chocó contra otros vehículos que también eran desplazados por el torrente.

Pero la corriente terminó llevando el camión hacia unos árboles al costado de la calle y el conductor alcanzó a sujetarse de uno de ellos.

El episodio ocurrió en la intersección de General Blanche y Francisco Bulnes Correa, en San Carlos de Apoquindo. El desborde de la Quebrada Honda y las lluvias intensas sobre sectores de alta montaña contribuyeron a la crecida repentina.

Según los reportes difundidos, el temporal dejó al menos seis personas heridas y hubo personas atrapadas en edificios. Además, se dispuso la suspensión generalizada de clases en los sectores afectados.