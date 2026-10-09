Terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá y se sintió en Colombia: alerta en las costas del Pacífico

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió Panamá este viernes y se sintió en distintos puntos de Colombia. El movimiento telúrico se registró a las 12.56, hora local, y tuvo una profundidad de alrededor de 10 kilómetros, según los datos difundidos por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro del sismo se ubicó cerca de Pitaloza Arriba, en la provincia panameña de Herrera, inmediaciones de la costa del Pacífico. El temblor fue percibido en diferentes zonas y generó reportes de ciudadanos en redes sociales.

Terremoto en Panamá: dónde fue el epicentro y qué magnitud tuvo el sismo

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) también informó sobre el evento y señaló que el movimiento fue superficial. En Colombia, usuarios reportaron que el temblor se sintió en departamentos como Chocó y Antioquia, localidades afectadas por el sismo ocurrido en agosto.

Los daños en la Parroquia San Juan Bautista de Penonomé de Panamá por el terremoto. Foto: redes sociales.

Las primeras evaluaciones se concentraron en determinar el alcance del sismo y sus posibles consecuencias en las costas del Pacífico. Los datos iniciales difundidos por distintos organismos presentaron diferencias en la magnitud, por lo que las cifras podían actualizarse a medida que avance el análisis.

Alerta de tsunami tras el terremoto en Panamá: qué dijeron las autoridades

Tras el movimiento, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos advirtió sobre la posibilidad de olas peligrosas en sectores costeros del Pacífico. La advertencia mencionó a Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.

En el caso de Colombia, las autoridades descartaron una amenaza de tsunami para su costa pacífica. La Dirección General Marítima de Colombia (Dimar) comunicó que, tras evaluar el evento, no existe peligro de tsunami para el litoral del país.

Las autoridades recomendaron seguir los comunicados oficiales ante la posibilidad de nuevas actualizaciones sobre el terremoto.