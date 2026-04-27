Allanamientos en Cipolletti: secuestraron armas, municiones, celulares y cannabis en varios operativos

Los procedimientos se desarrollaron en distintos sectores de la ciudad con apoyo de grupos especiales.

Una serie de allanamientos realizados este domingo en distintos puntos de Cipolletti permitió a la Policía secuestrar armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a una investigación judicial en curso. Los procedimientos fueron encabezados por personal de la Unidad 45 con apoyo del COER y de las unidades 68 y 79, bajo supervisión de la autoridad judicial interviniente.

Armas y droga en viviendas

En uno de los domicilios, los efectivos encontraron un estuche de arma de fuego con municiones calibre 9 milímetros, varios teléfonos celulares y un equipo de comunicación portátil.

Además, se hallaron cogollos de una sustancia vegetal compatible con cannabis, situación que derivó en la imputación de una persona por presunta infracción a la Ley 23.737.

En otro operativo se secuestraron dos armas de fabricación casera, cartuchos y más dispositivos móviles considerados de interés para la causa.

También revisaron un vehículo

Durante la misma jornada, el Gabinete de Criminalística realizó una requisa sobre un automóvil vinculado al expediente.

En el interior del rodado se secuestró un cargador de arma de fuego con municiones, y luego el vehículo fue trasladado a la unidad policial en calidad de secuestro.

La investigación continúa para determinar la relación entre los elementos incautados y los hechos bajo análisis.