Deportivo Viedma tiene rival para los cuartos de final de la Liga Argentina de básquet

Finalizó una nueva etapa de playoffs en La Liga Argentina de básquet, ocho equipos siguen en carrera por el ascenso, uno de ellos es Deportivo Viedma y llegó el turno de los cruces interconferencias. Los cuartos de final se desarrollarán del 30 de abril al 12 de mayo al mejor de cinco juegos y el rival de los rionegrinos será San Isidro de San Francisco (Córdoba).

La primera ronda de postemporada dejó muchas sorpresas, porque además de la caída de Provincial de Rosario (el mejor de la fase regular y dueño del Sur), fueron eliminados Amancay (ganador del Norte) y Central Entrerriano (segundo del Sur).

Ante esta situación Lanús quedó como el mejor del Sur y San Isidro, rival de los rionegrinos, se adueñó del norte. Los otros tres enfrentamientos serán el Granate vs. San Martín, La Unión vs. Santa Paula y Barrio Parque vs. Gimnasia LP.

Liquidó la historia en Salta

San Isidro derrotó a Salta Basket por un categórico 88-63, sentenció la serie de octavos por 3-1 y ahora tendrá ventaja de localía ante el equipo rionegrino, que viene de dar el gran bolpe en la competencia. El equipo cordobes terminó con registro de 23-9, muy similar al 24-8 de Provincial. En Viedma ya tomaron nota y seben que necesitan otro golpe para seguir en el certamen.

En las otras series Barrio Parque venció 3-2 a Comunicaciones tras un quinto juego que necesitó tiempo suplementario. Santa Paula despachó 3-1 a Suardi y Villa San Martín dio la sorpresa al bajar a Amancay, el uno de la Norte, por 3-1. Lanús no dejó dudas ante Quilmes y barrió 3-0. La Unión de Colón impuso condiciones ante Pico FC al ganar un quinto juego en casa. Gimnasia sorprendió a Entrerriano por 3-1 con un tiro agónico en el cuarto punto. Y Viedma, se sabe, concretó el batacazo y dio vuelta un 0-2 para derrotar a Provincial, el mejor de la fase regular.

La serie empieza en El Nido de San Francisco

El cruce entre San Isidro (23-9) y Deportivo Viedma (18-14) será al mejor de cinco juegos. Los dos primeros se disputarán en El Nido de San Francisco el jueves 30 de abril y el sábado 2 de mayo. Después seguirán en el Ángel Cayetano Arias, el martes 5 y el jueves 7 (si es necesario). En caso de lleguen al quinto, volverán a tierras cordobesas para cerrar la llave el domingo 10.

El equipo cordobés liquidó la serie en la cancha de Salta Basket. (LNB)

San Isidro, dirigido por Sebastián Porta, tiene un plantel más que interesante, en el que sobresalen Christoprer Hooper, Manuel Lambrisca (jugó en varios equipos de la zona), Nahuel Buchaillot, Lautaro Mare y Jeremías Diotto.

Los cuatro cruces

(1º de la Sur) Lanús vs Villa San Martín (4º de la Norte)

(2º de la Sur) La Unión vs Santa Paula (3º de la Norte)

(1º de la Norte) San Isidro vs Deportivo Viedma (4º de la Sur)

(2º de la Norte) Barrio Parque vs Gimnasia y Esgrima La Plata (3º de la Sur)