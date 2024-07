De Javier Milei a Cristina Kirchner y Barack Obama, las reacciones por el ataque a Donald Trump

El ex presidente Donald Trump debió ser evacuado este sábado de un acto de campaña que realizaba en Pensilvania luego de que se produjera un tiroteo en el lugar. La noticia llegó rápidamente a todos los líderes del mundo, que no tardaron en difundir mensajes de repudio ante lo sucedido.

Una de ellas fue la expresidente argentina Cristina Kirchner, quien publicó: “Hace unos instantes acabo de ver en la televisión imágenes terribles. Toda mi solidaridad con el ex presidente de los EE.UU. y actual candidato Donald Trump por el atentado que sufriera hace unas horas en el estado de Pensilvania. Creo que no es necesario aclarar que no tenemos las mismas ideas: el respeto a la vida de los semejantes está por sobre toda diferencia política o ideológica”.

Desde la Oficina del Presidente Javier Milei, por su parte, agregaron: “El Presidente Javier Milei expresa su más enérgico repudio al intento de asesinato contra el ex Presidente y candidato a la presidencia Donald Trump. La bala que rozó su cabeza no es solo un ataque a la democracia, sino a todos aquellos que defendemos y habitamos el mundo libre”.

“La República Argentina reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de la libertad, la democracia y los valores de Occidente, y hace un llamado a la comunidad internacional para que condene enérgicamente este atentado y se una en la lucha contra los enemigos de la libertad”, agregaron en un comunicado.

“Sea como sea reprobamos lo sucedido al expresidente Donald Trump. La violencia es irracional e inhumana”, expresó en tanto Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. También se sumó el mandatario de San Salvador, Nayib Bukele: “¿Democracia?”.

Por otro lado, se pronunció también el hijo del candidato herido, Donald Trump Jr, que indicó: «Nunca dejará de luchar por salvar a Estados Unidos«. Mientras que el magnate Elon Musk dijo que «la última vez que Estados Unidos tuvo un candidato tan duro fue Theodore Roosevelt”.

“No hay absolutamente ningún lugar para la violencia política en nuestra democracia. Aunque todavía no sabemos exactamente qué sucedió, todos deberíamos sentirnos aliviados de que el expresidente Trump no haya resultado gravemente herido y aprovechar este momento para volver a comprometernos con la civilidad y el respeto en nuestra política. Michelle y yo le deseamos una pronta recuperación”, agregó a su vez al antecesor de Trump en la Casa Blanca, Barack Obama.

Con información de Infobae

Ataque a disparos en un acto de Donald Trump: lo que se sabe hasta ahora

De acuerdo a lo que se pudo ver en la transmisión que cubría el acto, inmediatamente después de las detonaciones y de que Trump cayera el suelo, fue evacuado por un gran número de agentes del servicio secreto.

En ese momento el representante del Partido Republicano fue visto con sangre en su oreja derecha, mientras era sacado del lugar levantando el puño hacia a la multitud, impactada por lo ocurrido.

Fue retirado en una camioneta en dirección a un centro de salud, donde se constató que se encuentra «bien», indicó su equipo de campaña poco después del atentado.

Se supo también que el presidente Joe Biden, principal rival de Trump en la disputa por la Casa Blanca, ya recibió un «informe inicial» respecto del hecho. El actual mandamás está en el estado de Delaware, desde donde sigue los acontecimientos.

El presunto autor de los disparos en mitin de Trump, y un participante resultaron muertos en el atentado contra el postulante, confirmó el fiscal de Butler, Richard A Goldinge.