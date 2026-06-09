«Debemos responder»: Donald Trump apuntó contra Irán tras el derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que responderán contra Irán luego del derribo de un helicóptero militar AH-64 Apache durante una misión de patrullaje en el estrecho de Ormuz.

Según informó el mandatario republicano a través de Truth Social, la aeronave fue alcanzada mientras realizaba operaciones en la ruta marítima. Detalló que los dos pilotos lograron sobrevivir y fueron rescatados horas después.

Qué dijo Donald Trump sobre el derribo del helicóptero Apache en Ormuz

La información fue difundida inicialmente por las Fuerzas Armadas estadounidenses y luego ampliada por Trump. “Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz”, escribió.

El presidente también confirmó el estado de la tripulación. “Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”, afirmó.

Imagen ilustrativa.

El comando militar indicó que los efectivos desplegados en la zona localizaron rápidamente a los tripulantes. La operación de rescate concluyó aproximadamente dos horas después de la caída de la aeronave.

Cómo fue el rescate y qué se sabe del ataque atribuido a Irán

De acuerdo con CENTCOM, los militares fueron evacuados en condición estable. “Los soldados fueron rescatados a salvo en unas dos horas y están en condición estable”, señaló el organismo en un comunicado.

Hasta las declaraciones de Trump, las autoridades militares estadounidenses no habían confirmado si la caída se había producido por una falla técnica o por una acción hostil. El mandatario atribuyó directamente el derribo a Irán.

El AH-64 Apache es uno de los principales helicópteros de combate del Ejército estadounidense. Está diseñado para misiones ofensivas y de apoyo aéreo cercano, y cuenta con sistemas avanzados de navegación, armamento de precisión y cañones automáticos.