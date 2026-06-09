Tensión en Medio Oriente: un helicóptero militar de Estados Unidos se estrelló cerca del estrecho de Ormuz

En Medio Oriente se registró un grave hecho. El lunes, un helicóptero de combate perteneciente al Ejército de Estados Unidos se estrelló en cercanías al estrecho de Ormuz.

Fuentes de la seguridad exterior norteamericana informaron que los operarios que componían la tripulación aérea pudieron ser rescatados, afortunadamente con vida y se encuentran fuera de peligro. También señalaron que se iniciaron las pericias oficiales para determinar las causas del siniestro.

Investigan los motivos por el cual se estrelló el helicoptero

Por el momento, la administración de Donald Trump decidió mantener el caso en estricto hermetismo y no dieron declaraciones al respecto.

Lo que si se supo es que las líneas investigativas intentan esclarecer si el AH-64 Apache sufrió un desperfecto mecánico, un error de pilotaje o si fue alcanzado por proyectiles provenientes de defensas iraníes.

Cabe mencionar que Estados Unidos mantiene un gran despliegue sobre el estrecho que incluye aviones de combate F-35, aeronaves F/A-18 y drones MQ-9 Reaper. Este hecho representa la primera pérdida desde que inició el conflicto en Medio Oriente.

Con información de NA