Un nuevo ataque de Israel en Libano expone las diferencias entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu en la guerra

Nueve personas murieron y otras 29 resultaron heridas en un ataque de Israel contra un barrio residencial en la ciudad histórica de Tiro, ubicada en el sur del Líbano. Es uno de los principales frentes en la guerra en Medio Oriente.

Los hechos exponen las diferencias que hay entre el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro hebreo Benjamin Netanyahu.

Guerra en Medio Oriente: ataque en la ciudad de Tiro

«Ya advertimos de que terroristas de Hezbollah operan en el barrio cristiano de la ciudad. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tienen previsto actuar contra la actividad terrorista de Hezbollah en dicho barrio próximamente», aseguró el portavoz en árabe de las fuerzas armadas israelíes Avichai Adraee en un comunicado.

La semana pasada, Israel acusó al grupo chií libanés de refugiarse en el barrio cristiano, pero ayer por primera vez lanzó una orden de evacuación forzosa contra el mismo.

Guerra en Irán: las diferencias entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu

Trump había advertido públicamente a Israel que no atacara Beirut en su guerra contra los militantes de Hezbolá, respaldados por Irán. Cuando Israel lo hizo el domingo, Irán respondió lanzando misiles balísticos contra Israel por primera vez desde el alto el fuego de abril. Posteriormente, Israel atacó a Irán , con quien Trump ha mantenido semanas de negociaciones cruciales.

Los enfrentamientos han cesado desde entonces, pero es probable que las diferencias entre los dos líderes persistan.

Esto se debe a que Trump, cuyo partido se enfrenta a elecciones a finales de este año, quiere poner fin a una guerra impopular y reabrir el estrecho de Ormuz para aliviar los precios del gas. Irán afirma que un alto el fuego total en el Líbano es clave para cualquier acuerdo.

Netanyahu, que también se enfrenta a elecciones este año , está bajo presión para detener los ataques de Hezbollah y demostrar que está ganando la guerra contra Irán y sus aliados. Además, necesita gestionar las relaciones con el aliado más importante de Israel sin parecer que se doblega ante él.

Con AP y EFE