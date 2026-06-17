Desde el G7, Donald Trump lanzó una fuerte amenaza a Irán a días de firmar el acuerdo: «Si no se comportan…»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, encendió nuevamente las alarmas internacionales tras lanzar una severa advertencia militar contra Irán. Apenas dos días antes de la esperada ceremonia de firma en Suiza, donde se buscará sellar un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente, el mandatario norteamericano dejó en claro que no dudará en retomar los ataques armados si el régimen de Teherán no cumple con lo pactado.

Las explosivas declaraciones se produjeron este miércoles desde la ciudad de Evian, en el este de Francia, en el marco de la cumbre de líderes del G7. Durante una reunión bilateral con su par egipcio, Abdel Fatah al Sisi, el mandatario estadounidense fue tajante ante la prensa al referirse al inminente entendimiento diplomático, aunque dejó frases que exponen la enorme fragilidad de la tregua.

«Es un protocolo de acuerdo», señaló Trump antes de lanzar su ultimátum: «Si no se comportan, volveremos de inmediato a lanzar bombas justo en toda la cabeza».

El presidente estadounidense justificó su postura por el historial de tensiones geopolíticas entre ambas naciones. «Porque se portaron mal durante 47 años», explicó en referencia a la república islámica fundada tras la revolución de 1979 que derrocó al sah, un histórico aliado de Washington.

La ventana de 60 días para la paz en Medio Oriente

El tono beligerante del mandatario norteamericano contrastó fuertemente con el clima general que se vivió durante la cumbre en territorio francés. Allí, el resto de los líderes mundiales que integran el G7 celebraron el entendimiento preliminar alcanzado entre Washington y Teherán, al cual calificaron formalmente como una «oportunidad histórica» para evitar que Irán logre dotarse de un arma nuclear.

La guerra estadounidense-israelí contra la nación asiática tuvo su inicio el pasado 28 de febrero, desencadenada por el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, durante una serie de ataques aéreos, y por el bombardeo que alcanzó la escuela primaria Shajareh Tayyebeh, provocando la muerte de 156 personas -entre ellas 120 niños-.

A partir de ese momento, la escalada de violencia fue total: otras figuras clave del poder de Irán fueron asesinadas a lo largo de cinco semanas de cruentos enfrentamientos bélicos, hasta que finalmente entró en vigor una tregua el 8 de abril.

Ahora, todas las miradas de la comunidad internacional están puestas en el encuentro que se desarrollará este viernes en Suiza. Tras la firma del acuerdo inicial, comenzarán formalmente las conversaciones sobre un pacto definitivo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto armado, lo que abrirá un tenso período de 60 días de negociaciones destinadas a concretar los detalles finales de la pacificación.