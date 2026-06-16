Sin acuerdos claros en Medio Oriente, Donald Trump pide a Vladimir Putin frenar la guerra contra Ucrania

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, apuntó contra el Gobierno de Vladimir Putin para detener el ataque en Ucrania. El mandatario declaró que ambos frentes sufrieron demasiadas bajas como para continuar el conflicto.

Durante el encuentro, varios gobiernos europeos insistieron en la necesidad de mantener el apoyo militar y financiero a Kiev. Además, reclamaron reforzar los sistemas de defensa aérea ucranianos para mejorar su capacidad frente a los ataques rusos.

«Rusia debería alcanzar un acuerdo, ha perdido una enorme cantidad de personas, y Ucrania también», declaró el presidente estadounidense ante la prensa durante una reunión bilateral con el emir de Qatar en la cumbre del G7.

Tras reunirse con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, Trump calificó el encuentro como “muy bueno” y sostuvo que Moscú debería aceptar una negociación que permita cerrar el conflicto. El mandatario estadounidense remarcó el costo humano de la guerra y manifestó su intención de colaborar para alcanzar una salida diplomática.

Zelenski, por su parte, reiteró su disposición a mantener conversaciones directas con Vladímir Putin, y planteó la necesidad de iniciar negociaciones antes de la llegada del invierno boreal. También solicitó mayores garantías de seguridad para Ucrania y más respaldo internacional para la reconstrucción del país.

Donald Trump presiona a Rusia: la reunión con el presidente ucraniano y el deseo de llegar a un acuerdo con Putin

La presión de Trump sobre Rusia llega después de una conversación telefónica que mantuvo días atrás con Putin. Según fuentes del Kremlin, durante ese contacto el mandatario estadounidense expresó su voluntad de colaborar para alcanzar el fin de las hostilidades y consideró fundamental avanzar hacia una solución negociada.

Sin embargo, las conversaciones de paz continúan enfrentando importantes obstáculos. Desde Moscú sostienen que las posiciones entre ambas partes siguen siendo distantes, mientras que Ucrania reclama que cualquier acuerdo contemple garantías de seguridad y respete su soberanía territorial.

En paralelo, los países del G7 analizaron nuevas medidas para incrementar la presión económica sobre Rusia, incluyendo sanciones vinculadas al sector energético. Los líderes occidentales consideran que una mayor presión internacional podría facilitar avances en las negociaciones y acercar a las partes a una solución definitiva del conflicto.

Con información de Clarín