Destituyeron al primer ministro de Francia: Emmanuel Macron deberá renovar su Gobierno

Este lunes el Parlamento de Francia tumbó a su segundo gobierno en tan solo nueve meses. Fue durante un tenso debate consagrado a la deuda pública. Desde el fallido adelanto electoral de 2024, el país vive una profunda inestabilidad política sin mayorías parlamentarias estables.

En esta ocasión, la crisis desatada fue la caída del primer ministro, François Bayrou, en un «intento de convencer a los diputados de apoyar su plan presupuestario para 2026, que prevé 44.000 millones de euros (51.600 millones de dólares) de recortes.

Pese a no estar obligado, el primer ministro se sometió a una moción de confianza que perdió. Fueron 364 los diputados que votaron en su contra y solo 194 lo respaldaron.

«Ustedes pueden derrocar al gobierno, pero no pueden borrar la realidad», urgió en vano a los parlamentarios, a quienes alertó, entre interrupciones, de la situación de «emergencia vital» que enfrenta la segunda economía de la UE por su «sobreendeudamiento».

El viernes, la agencia Fitch debe anunciar su nueva calificación de la deuda soberana de Francia. En marzo ya advirtió que la degradaría si no lograba aplicar un «plan creíble» que permita reducirla a medio plazo.

Cómo seguirá la renovación del Parlamento tras la destitución del primer ministro de Francia

El todavía primer ministro debe presentar su renuncia el martes, según su entorno, pero en varias ciudades de Francia cientos de personas celebraron este lunes su despedida.

Su plan de recortes, que incluía la supresión de dos días feriados, relanzó el malestar social, que sacudió el primer mandato de Macron con el movimiento de los «chalecos amarillos» (2018-2019).

El miércoles, está prevista una jornada de protestas impulsada a través de las redes sociales bajo el lema «Bloqueemos todo», y los sindicatos llamaron a una huelga «masiva» el 18 de septiembre.

En este contexto, la presión se cierne sobre Macron, cuya tarea se anuncia complicada, máxime cuando las líneas rojas y los vetos cruzados de cada partido vuelven casi imposible lograr una mayoría estable.El mandatario abogó la semana pasada por mirar a su izquierda e intentar atraer a la oposición socialista al gobierno actual, formado por su alianza centrista y el partido conservador Los Republicanos (LR).

«Estamos listos, que venga a buscarnos», aseguró el diputado socialista, Boris Vallaud, quien precisó, no obstante, que le corresponde formar gobierno a la «izquierda», vencedora de las legislativas de 2024.

El ex primer ministro y diputado oficialista Gabriel Attal propuso por su parte un «acuerdo de interés general» entre fuerzas políticas durante los próximos 18 meses para superar el bloqueo hasta el final del mandato de Macron en 2027.