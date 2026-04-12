Donald Trump amenazó a China de aranceles «asombrosos» si brinda apoyo militar a Irán en Medio Oriente

Donald Trump amenazó este domingo a China con nuevos aranceles «asombrosos» si brinda apoyo militar a Irán, con quien mantiene la Casa Blanca temporalmente una tregua de dos semanas luego de una ofensiva iniciada a fines de febrero en Medio Oriente.

Hoy también el presidente norteamericano amenazó con bloquear el estrecho de Ormuz.

Una advertencia de Donald Trump a China

«Si nos damos cuenta de que lo están haciendo, tendrán un arancel del 50%, que es asombroso, una cifra asombrosa», dijo Trump a Fox News.

El presidente estadounidense viajará a Beijing el próximo mes para reunirse con su homólogo, Xi Jinping, después de haber aplazado una cumbre anterior debido a la guerra contra Irán.

Donald Trump ordenó hoy un bloqueo naval estadounidense del estrecho de Ormuz en respuesta a la «inflexible» negativa de Irán a detener su plan nuclear en la conversaciones de paz en Islamabad.

Aunque reconoció que «se había llegado a un acuerdo en la mayoría de los puntos», el presidente estadounidense afirmó que Teherán se había mostrado firme en este punto.

También que había fallado en reabrir el estrecho de Ormuz, una condición clave para el cese al fuego de dos semanas. «Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, iniciará el proceso de bloquear a todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz», dijo Trump en Truth Social.

Teherán bloqueó el estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República islámica el pasado 28 de febrero. «Cualquier iraní que nos dispare será enviado al infierno», agregó.

Trump insinuó que «otros países» participarán en el bloqueo del estrecho, sin dar más detalles.

JD Vance dejó Pakistán sin un acuerdo con Irán

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, dejó Pakistán sin acuerdo en las negociaciones con un equipo dirigido por el portavoz parlamentario iraní, Mohamad Baquer Qalifab, la reunión de más alto nivel entre los dos bandos desde la revolución islámica de 1979.

«Nos vamos con una propuesta muy simple, un método de entendimiento que es nuestra mejor oferta final. Veremos si Irán la acepta«, dijo.

El encuentro tenía como fin consolidar el frágil acuerdo de alto el fuego de dos semanas anunciado por Washington y Teherán.

Trump cuestionó a Irán por decir que iban a reabrir el estrecho de Ormuz, por donde pasaba una quinta parte de la producción de petróleo mundial antes del conflicto en Oriente Medio, «a sabiendas» de que no iban a cumplir su promesa. «Dicen que pusieron minas en el agua, aun cuando toda su Armada, y la mayoría de sus ‘lanzadores de minas’, han sido completamente volados por los aires. Puede que lo hayan hecho, pero ¿qué armador querría correr ese riesgo?», dijo Trump.

El sábado, el ejército de Estados Unidos anunció que dos de sus buques de guerra habían transitado el estrecho como comienzo de una operación de desminado y reapertura de la vía marítima.

AFP y AP