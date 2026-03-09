Vladimir Putin transmitió a Irán su “apoyo inquebrantable” tras la designación de Mojtaba Jamenei

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se expresò sobre la guerra en Medio Oriente. Foto: AP.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, transmitió a Irán su “apoyo inquebrantable” tras la elección del nuevo Líder Supremo, Seyed Mojtaba Jamenei.

“Ahora, cuando Irán enfrenta una agresión armada, su labor en este alto cargo, sin duda, requerirá gran valentía y abnegación. Estoy seguro de que continuará con honor la obra de su padre y logrará unir al pueblo iraní frente aduras pruebas”, afirmó el mandatario ruso.

Putin dijo que Rusia seguirá siendo socio de Irán

En este contexto, reafirmó el “apoyo inquebrantable” a Teherán, así como la “solidaridad con los amigos iraníes”.

“Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica”, prometió Putin, según la versión del sitio Actualidad RT.

Deseó éxitos y buena salud al nuevo Líder Supremo de Irán

Dirigiéndose a Seyed Mojtaba Jamenei, le deseó “éxitos en la resolución de las difíciles tareas que tiene por delante”, así como “buena salud y fortaleza de espíritu”.

Previamente, Vladímir Putin expresó sus condolencias a su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, por la muerte del líder supremo de la nación persa.

En su mensaje, subrayó que en Rusia el ayatolá Alí Jameneí será recordado como “una destacada figura política que hizo una enorme contribución al desarrollo de las relaciones” entre Moscú y Teherán.

Además, tachó el asesinato del líder supremo del país persa de “cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional”.

Con Noticias Argentinas y AFP