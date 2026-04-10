Donald Trump repudió el control de peaje de Irán en el estrecho de Ormuz: «Están haciendo un trabajo muy pobre»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente a Irán por la implementación de un sistema de peajes para permitir el paso de barcos por el estratégico estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo. El mandatario sostuvo que esa práctica es inaceptable y presionó para que se garantice la libre circulación.

Trump acusó a Teherán de obstaculizar el tránsito marítimo y de incumplir los acuerdos al limitar el flujo de crudo, además de cobrar tarifas a las embarcaciones que atraviesan la zona. En ese sentido, afirmó que el petróleo “volverá a fluir con o sin la ayuda de Irán”, marcando una postura firme frente al conflicto.

La medida de Irán para dominar el estrecho de Ormuz

El reclamo se da en medio de una fuerte tensión internacional, luego de que Irán intensificara el control sobre el estrecho tras el conflicto con Estados Unidos e Israel. La imposición de peajes y restricciones al tránsito generó preocupación global por el impacto en el suministro energético.

Además, la medida iraní es cuestionada por distintos actores internacionales, ya que podría violar normas del derecho marítimo que garantizan la libre navegación en pasos estratégicos como Ormuz. Esto suma presión diplomática sobre Teherán en un contexto ya marcado por negociaciones frágiles.

En este escenario, Trump redobló sus advertencias y dejó en claro que Estados Unidos no permitirá bloqueos en esa ruta clave, manteniendo la tensión geopolítica y la incertidumbre sobre el futuro del comercio energético mundial.