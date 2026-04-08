Donald Trump aclaró que el Líbano quedó fuera del acuerdo con Irán: «Es una escaramuza separada»

El presidente de Estados Unidos aseguró que Israel no rompió el acuerdo de paz. (Foto: gentileza)

El escenario de alivio que prometía el alto el fuego de dos semanas en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán se desvaneció rápidamente para el Líbano. Este miércoles, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que el acuerdo no incluye a Hezbollah ni al territorio libanés, calificando el conflicto en esa zona como una «escaramuza separada».

La aclaración de Trump llegó en una entrevista con la cadena PBS, donde el mandatario fue tajante al ser consultado sobre la exclusión del grupo: “Sí, no estaba incluido en el acuerdo. Por Hezbollah. No estaban incluidos. Eso también se resolverá”, afirmó, minimizando la intensidad de los combates actuales.

Estas declaraciones contradicen la versión de Pakistán, mediador clave en la negociación, que había sostenido que la tregua alcanzaría al frente libanés. Sin embargo, desde Tel Aviv, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ejército israelí ya habían advertido que la campaña contra Hezbollah continuaría sin interrupciones.

El mayor ataque sobre Beirut

Minutos después de las declaraciones de Trump, las fuerzas israelíes ejecutaron lo que definieron como la mayor operación coordinada de la guerra. En menos de diez minutos, más de 100 objetivos fueron impactados en Beirut, el sur del Líbano y el valle de la Bekaa.

Según reportó la agencia Associated Press (AP), el panorama en la capital libanesa es desolador:

Zonas residenciales golpeadas: El barrio de Corniche al Mazraa, un área comercial y residencial, fue uno de los más afectados.



El barrio de Corniche al Mazraa, un área comercial y residencial, fue uno de los más afectados. Víctimas civiles: Periodistas de AP constataron la presencia de cuerpos carbonizados en vehículos y calles transitadas, mientras los equipos de rescate trabajaban con maquinaria pesada entre los escombros de edificios de apartamentos.



Periodistas de constataron la presencia de cuerpos carbonizados en vehículos y calles transitadas, mientras los equipos de rescate trabajaban con maquinaria pesada entre los escombros de edificios de apartamentos. Balance preliminar: El Ministerio de Salud libanés informó decenas de muertos y cientos de heridos.

Cruce de acusaciones y desesperación social

La ministra de Asuntos Sociales del Líbano, Haneed Sayed, señaló a AP que la situación alcanzó un «punto de inflexión muy peligroso», ya que los ataques se concentraron en el corazón de Beirut, donde se refugia la mitad de los desplazados internos del país. Por su parte, el presidente libanés Joseph Aoun tildó la ofensiva de «bárbara».

Desde el ala militar, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, lanzó una advertencia directa a Naim Kassem, actual líder de Hezbollah: “Le llegará su turno”, sentenció, comparando el operativo de hoy con el histórico ataque a los buscapersonas de septiembre de 2024.

El drama de los desplazados

La confusión reina entre la población civil. Según datos oficiales, desde que Israel inició su operación terrestre el pasado 2 de marzo, los ataques han dejado más de 1.530 muertos y más de un millón de desplazados.

A primera hora de este miércoles, muchas familias que dormían en tiendas de campaña en Beirut y Sidón habían comenzado a empacar sus pertenencias con la ilusión de regresar a sus hogares tras el anuncio del pacto EE.UU.-Irán. Horas después, esa esperanza se transformó en desesperación. “Ya no podemos más, durmiendo en una carpa, con tanta incertidumbre”, relató Fadi Zaydan, uno de los tantos civiles atrapados en medio del fuego cruzado.

Con información de agencias AP y PBS.