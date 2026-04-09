Tensión al máximo en Medio Oriente: Donald Trump amenaza con una ofensiva mayor si se cae la tregua con Irán

A solo 24 horas de que se anunciara un alto al fuego en Medio Oriente, el acuerdo mostró signos de fragilidad cuando Israel no quiso formar parte y lanzó nuevos ataques a Líbano, incluso cuando ya se había logrado la reapertura del estrecho de Ormuz.

Ante esta situación, Donald Trump advirtió que mantendrá desplegadas fuerzas militares en torno a Irán hasta que se cumpla en su totalidad el tratado alcanzado y amenazó con lanzar una ofensiva «más fuerte» en caso de incumplimiento.

Donald Trump amenaza a Irán

El presidente republicano lanzó su amenaza en su plataforma Truth Social. En el mensaje subrayó que «todos los buques, aeronaves y personal militar de EE.UU., junto con municiones y armamento, permanecerán en Irán y sus alrededores» hasta que se cumpla «íntegramente el acuerdo real alcanzado».

Tras esto, advirtió que si el pacto no se respeta, «comenzará la batalla, más grande, mejor y más fuerte que nunca», pero también consideró ese escenario «muy improbable» y recalcó que «no habrá armas nucleares». En tanto, sobre el estrecho de Ormuz indicó que «permanecerá abierto y seguro».

El mandatario estadounidense aseguró que las Fuerzas Armadas se encuentran «preparándose y descansando» a la espera de «su próxima conquista».

Trump recordó que solo hay un conjunto de puntos aceptados por su país en el alto el fuego pactado con Irán y que serán los que se discutan durante las negociaciones en las dos próximas semanas, aunque no aclaró de momento en qué consisten.

«Existe un único conjunto de ‘puntos’ significativos que resultan aceptables para los Estados Unidos, y los discutiremos a puerta cerrada durante estas negociaciones», escribió en Truth Social.

Es necesario recordar que después de 40 días de guerra, Irán y Estados Unidos acordaron el martes una tregua de dos semanas condicionada a la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz. Como parte de esta iniciativa, tienen previsto reunirse a final de semana en Islamabad para negociar un fin al conflicto.

Sin embargo, el miércoles el régimen iraní se negó a reabrir el estrecho de Ormuz porque denunció que Israel continuaba bombardeando al Líbano.