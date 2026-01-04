El Gobierno de EE.UU. dijo que es «prematuro» hablar de elecciones en Venezuela: qué pasa con Machado

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, definió el nuevo enfoque pragmático de la Casa Blanca hacia Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Si bien calificó a la líder opositora María Corina Machado como «fantástica», advirtió que la «realidad inmediata» es que la gran mayoría de su movimiento «ya no está presente» en el territorio venezolano.

Rubio confirmó que Washington trabajará en el corto plazo con la actual estructura de poder en Caracas, encabezada por Delcy Rodríguez.

En declaraciones a la cadena CBS, el funcionario diferenció a la actual presidenta encargada del depuesto mandatario: aseguró que Rodríguez «es alguien con quien se puede trabajar», a diferencia de Maduro, quien rompía sistemáticamente los acuerdos.

Elecciones «prematuras» y objetivos geopolíticos

El jefe de la diplomacia estadounidense enfrió las expectativas de una votación inmediata. «Hablar de elecciones en Venezuela es prematuro», sentenció Rubio, delineando las prioridades de seguridad nacional de Estados Unidos para las próximas semanas:

Ruptura de alianzas : El objetivo central es cortar los lazos de Venezuela con Irán y Hezbolá.

: El objetivo central es cortar los lazos de Venezuela con Irán y Hezbolá. Control territorial : EEUU busca que los mandos militares y policiales elijan «una dirección diferente» a la del chavismo duro.

: EEUU busca que los mandos militares y policiales elijan «una dirección diferente» a la del chavismo duro. La postura de Trump: La estrategia se alinea con la visión del presidente Donald Trump, quien sostuvo que sería «muy difícil» para Machado gobernar ahora, alegando que la Premio Nobel de la Paz «no cuenta con apoyo ni respeto» dentro del país.

Rubio insistió en que, aunque desean un «futuro brillante» y democrático, deben resolver asuntos urgentes en los próximos meses trabajando con quienes tienen el control efectivo del aparato estatal.

La administración Trump prioriza la estabilidad inmediata y los intereses de seguridad nacional (como el petróleo y la expulsión de actores como Irán) sobre la restitución política rápida.

Al considerar que la oposición liderada por María Corina Machado tiene su estructura debilitada o en el exilio, Washington ve en Delcy Rodríguez una interlocutora pragmática y con control real sobre la burocracia y las fuerzas de seguridad para gestionar el vacío de poder a corto plazo.

Noticias Argentinas.