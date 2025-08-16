El huracán Erin subió a categoría 5 y continúa su avance sobre el Atlántico este sábado 16 de agosto

Erin, el primer huracán del Atlántico de 2025, se intensificó de forma violenta este sábado 16 de agosto y alcanzó la categoría 5 en la escala denominada Saffir-Simpson. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos reportó vientos de hasta casi 255 kilómetros por hora, y fue denominado como “catastrófico”.

Las autoridades oficiales reportaron que Erin evolucionó en pocas horas desde una tormenta mayor a un huracán de extrema peligrosidad. Hasta el mediodía de Argentina (11:00 EDT) mantenía su curso sobre el Atlántico. La categoría 5 supone el máximo riesgo en caso de impacto en zonas habitadas.

El director del Centro Nacional de Huracanes en Miami, Mike Brennen, dijo que Erin se había convertido rápidamente en un “huracán muy poderoso”, que pasó de vientos máximos sostenidos de 160 km/h a 257 km/h en apenas nueve horas.

Hurricane #Erin Advisory 21A: Category 5 Erin Passing North of the Northern Leeward Islands. Outer Rainbands Affecting the Northern Leeward Islands. https://t.co/tW4KeGdBFb — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 16, 2025

“Esperamos que Erin alcance su máxima intensidad aquí relativamente pronto”, advirtió Brennen en una sesión informativa en línea.

El huracán Erín pasó a 170 kilómetros del noreste de Anguila

El huracán se encontraba a 170 kilómetros al norte de Anguilla, en el Caribe, alrededor de las 12:00 del sábado, moviéndose hacia el oeste a 28 km/h. Se pronosticó que el centro de la tormenta permanecerá en el mar sin tocar tierra, pasando al norte de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, aunque su trayectoria podría causar lluvias e inundaciones.

Erin estaba lo suficientemente cerca como para afectar a islas cercanas. Se emitieron alertas de tormenta tropical para San Bartolomé y San Martín. El Centro de Huracanes advirtió que las fuertes lluvias en algunas áreas podrían provocar inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y lodo.

Es posible que se registren ráfagas de viento con fuerza de tormenta tropical en las Islas Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas.

El NHC reportó que, a pesar de que el huracán es compacto en tamaño, con vientos huracanados que se extienden a 45 kilómetros desde su vórtice, se espera que duplique o incluso triplique su tamaño en los próximos días. Eso significa que el huracán podría crear corrientes intensas y aclanzar la costa este de Estados Unidos más adelante en la semana. Incluso ante el pronóstico de que su vórtice permanecerá lejos de la costa.

Los científicos han vinculado la rápida intensificación de los huracanes en el océano Atlántico al cambio climático. El calentamiento global está causando que la atmósfera retenga más vapor de agua y está elevando las temperaturas oceánicas. Las aguas más cálidas proporcionan a los huracanes el combustible para desatar más lluvia y fortalecerse más rápidamente.

Las tormentas que se intensifican tan rápidamente complican las previsiones para los meteorólogos y dificultan que las agencias gubernamentales planifiquen emergencias. El huracán Erick, una tormenta del Pacífico que tocó tierra el 19 de junio en Oaxaca, México, también se fortaleció rápidamente, duplicando su intensidad en menos de un día.

Erin es la quinta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre. Es la primera en convertirse en huracán.