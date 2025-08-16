Tragedia en Pakistán: Lluvias monzónicas dejaron más de 320 muertos

Las fuertes lluvias monzónicas que azotaron parte del norte de Pakistan dejaron el saldo de más de 300 personas muertas, tras dos días de intensas precipitaciones e inundaciones. Según reportaron agencias oficiales, la zona más afectada fue la región de Khyber Pakhtunkhwa.

Según la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres, en las últimas 48 horas se reportaron al menos 321 personas muertas, producto de las fuertes lluvias. Estiman que el balance de daños seguirá aumentando a medida que se examinan las zonas afectadas.

Se reportaron cerca de 307 muertes en la provincia montañosa de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán y devastada por las crecidas y los deslizamientos de tierra, según la autoridad oficial.

Además, informaron que los trabajos de rescate y limpieza de las calles bloqueadas seguían su curso gracias al aporte de fondos de emergencia, y añadieron que las lluvias torrenciales continuarían hasta el 21 de agosto.

Este balance eleva a más de 600 la cifra total de víctimas mortales desde que a finales de junio comenzó una temporada de monzones de una intensidad inusual.