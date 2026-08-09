El papa León XI pidió que frenen los ataques entre Rusia y Ucrania: «Es hora de detener la espiral de violencia»

Ante una multitud congregada en la Plaza de San Pedro tras el rezo del Ángelus este domingo, el papa León XIV lanzó un vehemente reclamo para poner fin a los continuos bombardeos contra inocentes en el conflicto entre Ucrania y Rusia.

El Sumo Pontífice expresó su consternación por la escalada de violencia en Europa y advirtió que “la guerra no hace más que generar más guerra y provoca un enorme sufrimiento”.

«Allanar el camino hacia la paz»: el pedido desde Roma

El papa remarcó que “es hora de detener la espiral de violencia y dar cabida a la diplomacia y al diálogo para allanar el camino hacia la paz”.

En su alocución, la máxima autoridad eclesiástica instó formalmente a ambos bandos a respetar los preceptos del derecho humanitario internacional y a frenar las ofensivas que dejan un saldo incesante de víctimas mortales y heridos, entre ellos numerosos niños.

Durante su alocución, el Papa extendió su mirada pastoral hacia el continente africano para manifestar su preocupación por el grave deterioro de la situación humanitaria en Sudán, con foco en el asedio que sufre la localidad de El-Obeid.

El marco de los enfrentamientos en Kordofán del Norte motivó a las Naciones Unidas a alertar sobre una inminente catástrofe debido a la falta de alimentos, agua y medicinas, situación agravada por ataques con drones y reportes de violencia sexual.

En ese sentido, León XIV solicitó de manera urgente a las autoridades la apertura de corredores humanitarios y pidió la intervención activa de la comunidad internacional para lograr un alto el fuego inmediato, manifestando: “Recemos para que el Señor sostenga a quienes sufren, convierta los corazones de quienes siembran la violencia y conceda la paz tan esperada”.

Al término de la ceremonia en el Vaticano, el Santo Padre saludó a las delegaciones de jóvenes presentes en la plaza que dedican sus vacaciones a actividades formativas e inspiradas en la fe.

El Obispo de Roma recordó en particular su reciente encuentro del 6 de agosto en la ciudad italiana de Asís en el marco del cierre del GO! Franciscan Youth Meeting 2026, donde animó a las nuevas generaciones a buscar referencia en el testimonio de los santos para construir un futuro basado en la convivencia fraterna y la esperanza.

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