Ataque masivo en Kiev deja 17 muertos tras el colapso de las defensas locales: Ucrania respondió con 475 drones en Rusia

Bomberos apagan un incendio luego de que misiles rusos impactaran un almacén de alimentos cerca de Kiev, Ucrania, el miércoles 5 de agosto de 2026. (Foto: gentileza AP)

Una cruda jornada de ataques aéreos sacudió la región capitalina de Ucrania, dejando un saldo de al menos 17 personas muertas y más de 44 heridos tras un bombardeo nocturno de casi dos horas que las golpeadas defensas antiaéreas locales no pudieron contener. De acuerdo con reportes confirmados por la agencia Associated Press (AP), Rusia desplegó una combinación de 24 misiles balísticos Iskander-M, cuatro misiles hipersónicos Zircon u Oniks y 115 drones de ataque contra la ciudad de Kiev y sus alrededores. Aunque las fuerzas ucranianas lograron neutralizar 98 drones, ningún misil balístico pudo ser interceptado.

El colapso en la cobertura aérea expuso la crítica falta de proyectiles interceptores para los sistemas Patriot de fabricación estadounidense, las únicas armas en el arsenal ucraniano capaces de derribar misiles balísticos. Según detalló AP, los suministros de munición antiaérea entregados a Kiev durante la primera mitad de 2026 cayeron a un tercio de los niveles registrados en 2025, un desabastecimiento agravado por la desviación de recursos bélicos hacia el conflicto en Irán.

«Los interceptores balísticos son los que podrían haber salvado la vida de los fallecidos hoy», recriminó públicamente el presidente Volodímir Zelenski, instando a los aliados occidentales a acelerar los envíos.

Tragedia en la estación de trenes y destrucción de centros logísticos

Los impactos destruyeron cervecerías, depósitos de materiales de construcción de la cadena Epicentr —donde murió un empleado— y oficinas postales. Uno de los episodios más trágicos reportados por el medio Kiev Post ocurrió en la estación de trenes de Kvitneve, en el distrito de Brovary, donde ocho personas murieron mientras esperaban en el andén a causa de la demora de una formación ferroviaria.

En el centro logístico de la empresa postal Nova Poshta, destruido por municiones de racimo, los trabajadores debieron evacuar a toda prisa. «No tuvimos tiempo ni de agarrar los documentos», relató a AP Ivan Braga, un camionero moldavo que logró refugiarse a pocos metros de las explosiones que destruyeron su vehículo.

Parte de los daños que se relevaron tras los ataques de Rusia a Ucrania. (Foto: gentileza AP)

Desde el Ministerio de Defensa de Rusia aseguraron que los ataques estuvieron dirigidos exclusivamente contra centros de transporte, almacenamiento de drones y logística con vínculos militares. Sin embargo, el asesor técnico de la presidencia ucraniana, Serhii «Flash» Beskrestnov, denunció a través de Kiev Post que las fuerzas rusas están atacando de forma deliberada la infraestructura productiva y privada:

Los regiones en Ucrania que fueron atacadas por Rusia durante la madrugada de este 17 de agosto. (Mapa: gentileza AP)

«El enemigo sabe dónde están nuestras instalaciones porque la ubicación de los almacenes es información pública y abierta».

Represalia masiva con 475 drones e incendios en la red de e-commerce Wildberries

De forma simultánea, Ucrania ejecutó una vasta ofensiva de largo alcance con aeronaves no tripuladas sobre territorio ruso. El ministerio de Defensa de Rusia reportó la intercepción de 475 drones ucranianos sobre 16 regiones rusas, las aguas del Mar Negro, el Mar de Azov y la península de Crimea.

A pesar de las maniobras defensivas de Moscú, los drones ucranianos lograron golpear un masivo centro de clasificación del gigante del e-commerce Wildberries en la región de Tula, al sur de Moscú, provocando un voraz incendio que obligó a evacuar las instalaciones y dejó al menos un herido, según confirmaron la empresa y el periódico The Moscow Times.

De acuerdo con datos publicados, en las últimas tres semanas Kiev ha atacado cerca de una veintena de depósitos de Wildberries, a la que acusa de abastecer componentes electrónicos y equipos al ejército ruso, generando pérdidas millonarias a los comerciantes del sector.

Advertencia de Kiev: Rusia mantendrá el ritmo de 100 misiles balísticos al mes

Tras la incursión sobre la capital, Serhii Beskrestnov advirtió en declaraciones recogidas por Kiev Post que Rusia mantendrá la capacidad operativa de lanzar unos 100 misiles balísticos al mes contra territorio ucraniano, enfocando sus objetivos en fábricas, depósitos y nodos de transporte para asfixiar la economía local.

En el frente marítimo, fuentes militares rusas afirmaron haber impactado tres buques cargueros en el Mar Negro, al sur de Odesa, que presuntamente transportaban armamento para las tropas ucranianas.

Con información de AP, Kiev Post y The Moscow Times.