Ucrania atacó instalaciones petroleras en Rusia y busca potenciar su armamento balístico

Ucrania atacó más instalaciones petroleras en territorio ruso durante la noche, dijo este jueves el presidente Volodymyr Zelensky, mientras Kiev continuaba su campaña para socavar la economía de guerra de Moscú y avergonzar al Kremlin.

Los repetidos ataques han provocado escasez de combustible. Mientras tanto, los ucranianos sufren bombardeos constantes que las debilitadas defensas aéreas de Kiev tienen dificultades para contrarrestar en medio de las ofensivas a gran escala que Moscú lleva cuatro años llevando a cabo.

Ataques de Ucrania luego de una ofensiva rusa con misiles

La región de Kiev observó un día oficial de luto el jueves después de que un ataque con misiles y drones rusos matara a 17 personas el día anterior, lo que provocó una búsqueda cada vez más urgente por parte de Ucrania y sus países socios para encontrar nuevos suministros de defensa aérea.

En los primeros seis meses de este año, 1.396 civiles murieron y 7.978 resultaron heridos en Ucrania, según informó el miércoles la oficina de las Naciones Unidas en Kiev. Esto representa un aumento del 37% con respecto al mismo período del año anterior y un incremento del 114% en comparación con 2024, añadió la oficina, atribuyendo este aumento a un mayor número de ataques aéreos de largo alcance por parte de Rusia.

Zelenskyy afirmó haberse reunido con altos funcionarios para analizar cómo acelerar el desarrollo del armamento balístico propio de Ucrania, de forma similar a la rápida innovación que demostró en tiempos de guerra con la tecnología de drones .

«Desarrollar capacidades balísticas propias y crear un nuevo sistema antibalístico es una tarea que solo una pequeña minoría de países en todo el mundo ha logrado», afirmó en una publicación en redes sociales. «Ucrania posee esta capacidad», sostuvo.

Zelenskyy afirmó que espera que el programa dé resultados este año y el próximo, una vez superados los «desafíos clave», entre ellos la adquisición de componentes esenciales, la cooperación tecnológica con los países socios y la elección del lugar donde fabricar el armamento.

Ucrania atacó refinerias rusas

Las fuerzas ucranianas atacaron una refinería en la región rusa de Bashkortostán, a más de 1.300 kilómetros (800 millas) de la línea del frente, así como una refinería en la región de Yaroslavl, a casi 700 kilómetros (400 millas) de la frontera, dijo Zelenskyy en las redes sociales.

El gobernador de Yaroslavl, Mikhail Yevrayev, confirmó un ataque a una refinería y, según indicó en un mensaje de Telegram, los restos de un dron impactaron contra los depósitos de petróleo de la instalación, provocando un incendio. Añadió que tres casas particulares también se incendiaron y varios edificios residenciales resultaron dañados.

Según Zelenskyy, las fuerzas ucranianas atacaron dos patrulleras militares rusas en el Mar Negro, así como buques pertenecientes a la llamada flota paralela de Moscú , que Rusia utiliza para eludir las restricciones occidentales a sus exportaciones de petróleo. No ofreció más detalles.

El Ministerio de Defensa ruso informó que sus defensas aéreas derribaron durante la noche 605 drones ucranianos sobre su territorio.

AP