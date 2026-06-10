El papa León XIV en una visita histórica en España: bendecirá hoy la nueva torre de la Sagrada Familia de Barcelona

El papa León XIV bendecirá este miércoles la enorme nueva torre de la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, uno de los monumentos más conocidos de España, luego de haber visitado una cárcel y la abadía de Montserrat, símbolo de la identidad religiosa catalana.

El sumo pontífice llegará a la obra maestra modernista aún inacabada de Antoni Gaudí, justo un siglo después de la muerte del venerado arquitecto, ferviente católico cuyo proceso de canonización avanza en el Vaticano.

León XIV habló del fútbol en la previa del Mundial 2026

León XIV, de 70 años, estadounidense y con nacionalidad peruana, visitó por la mañana la prisión de Brians, a 40 km de Barcelona, donde dijo a los presos que «el pasado no condena el futuro», y recibió regalos de dos de ellas, una de las cuales rompió el protocolo y le dio un abrazo.

Después, el papa llegó en helicóptero a la espectacular abadía de Montserrat, en la montaña del mismo nombre, donde fue recibido por una entusiasta multitud, como ha sido costumbre durante todo su viaje a España que comenzó el sábado.

Al igual que hizo el martes en Barcelona, León XIV mezcló el catalán y el español en su discurso en Montserrat, lugar emblemático de la cultura y la historia de esta región del noreste de España, donde el sentimiento nacionalista es fuerte.

A un día de que empiece el Mundial 2026, el papa León XIV comparó este miércoles la vida con el fútbol y dijo que en ambos se debe jugar «en equipo».

«El fútbol también nos ayuda a recordar algo muy importante. Que la vida no es una carrera para vivir en una forma solitaria. Es algo que se juega en equipo. y hay que aprender a correr juntos», dijo el papa en un evento en Barcelona, en el quinto día de su visita a España.

«En ese sentido, uno puede ser una estrella», pero si «nunca pasa la pelota, pues no deja que los otros entren en el juego y probablemente va a perder», agregó el sumo pontífice en la iglesia de San Agustín en Barcelona, donde se reunió con representantes de asociaciones que atienden a personas desfavorecidas.

El papa León XIV con Bad Bunny



La noche del martes, el papa obtuvo un recibimiento de estrella de rock al participar en una vigilia en el Estadio Olímpico de Barcelona, donde continuó con su costumbre de bendecir bebés que el público le hace llegar.

El papa, líder espiritual de los 1.400 millones de católicos en el mundo, ha buscado revitalizar a la Iglesia en España, bastión tradicionalmente católico donde la práctica religiosa ha disminuido drásticamente en las últimas décadas.

En Madrid, donde estuvo de sábado a martes, pronunció un discurso sin precedentes ante el Parlamento español, celebró una misa en pleno corazón de la capital ante 1,5 millones de personas y sostuvo un breve encuentro con la estrella puertorriqueña Bad Bunny.

El papa León XIV bendecirá la Sagrada Familia

La tarde del miércoles, tras encontrarse con miembros de entidades que trabajan con personas desfavorecidas en el centro de Barcelona, el papa irá a la Sagrada Familia, el monumento de pago más visitado de España, uno de los momentos más destacados de su viaje a España.

La torre de Jesucristo, la pieza central que se eleva sobre el conjunto que se terminó en febrero, llevó la basílica a su altura máxima, 172,5 metros.

La cima queda un poco por debajo de la montaña de Montjuic, de 177 metros, siguiendo las indicaciones de Gaudí, que no quería que su obra sobrepasara la obra de Dios.

La construcción de la iglesia sufrió numerosos altibajos desde que Gaudí asumió el proyecto en 1883.

Financiada por donaciones -entre las que contabilizan los ingresos por las visitas turísticas-, la iglesia debía terminarse en 2026, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí.

Pero la pandemia obligó a abandonar este plan y la junta constructora, una fundación canónica privada, es muestra cauta para dar una nueva fecha definitiva de finalización.

Con AFP y AP