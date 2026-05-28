Fotos | El papa León XIV reaccionó al nuevo auto eléctrico de Ferrari y el momento se viralizó en redes

El Obispo de Roma presenció el nuevo modelo eléctrico de la línea italiana y fue instruido de su funcionamiento (Foto: gentileza)

El papa León XIV sorprendió al protagonizar una escena poco habitual en el Vaticano: se sentó al volante del nuevo Ferrari “Luce”, el primer vehículo totalmente eléctrico de la histórica marca italiana.

El encuentro ocurrió en la residencia papal de Castel Gandolfo, donde rápidamente se viralizó en redes sociales.

El pontífice recibió a directivos de Ferrari encabezados por el presidente de la compañía, John Elkann y el CEO Benedetto Vigna, quienes le presentaron el modelo recientemente lanzado.

Durante la demostración, León XIV observó el vehículo, abrió sus puertas y escuchó las explicaciones técnicas sobre su funcionamiento. El momento generó comentarios en las redes sociales al presentarse en el mismo escenario la máxima representación física de la iglesia con una de las unidades innovadoras del automotor.

Captura de video: Ferrari

El papa León XIV reaccionó al nuevo auto eléctrico de Ferrari: las imágenes del momento inédito

Las cámaras mostraron al Papa sentado en el asiento del conductor mientras el piloto de pruebas Raffaele De Simone le explicaba los controles del automóvil. Incluso, el líder de la Iglesia Católica preguntó detalles sobre las características del vehículo y su desempeño.

(Foto: Ferrari)

El Ferrari “Luce” representa un cambio histórico para la automotriz italiana, ya que es el primer modelo 100% eléctrico de su historia. Además, se trata de un vehículo de cinco plazas y cuatro puertas, algo poco común en una marca tradicionalmente asociada a deportivos biplaza de combustión.

El lanzamiento del nuevo modelo generó repercusiones tanto en el mundo automotor como en los mercados financieros. Mientras algunos especialistas destacaron la apuesta tecnológica de Ferrari, otros cuestionaron el alejamiento de la estética y del clásico sonido de motor que caracteriza a la marca italiana.

Con información de LN