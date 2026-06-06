Después de 15 años, un Papa vuelve a España: León XIV inició una gira que espera a más de 2 millones de fieles

León XIV aterrizó este sábado en el aeropuerto de Barajas y se convirtió en el primer Papa en visitar España en 15 años. El pontífice inició una gira de seis días que contempla más de 2.500 kilómetros de recorrido y una agenda cargada de actividades religiosas e institucionales.

La visita se desarrolla bajo el lema «Alzad la mirada» y prevé convocar a más de 2 millones de personas en distintos puntos del país. Según informaron medios internacionales, el viaje se extenderá hasta el viernes 12 de junio e incluirá escalas en Madrid, Barcelona, Montserrat, Gran Canaria y Tenerife.

León XIV inicia una gira histórica por España tras años sin visitas papales

El programa oficial contempla 21 actividades distribuidas en cuatro destinos. Los actos centrales del fin de semana se realizarán en Madrid, donde se espera una multitud para las celebraciones religiosas encabezadas por el Papa.

Entre los eventos más convocantes figura la misa de Corpus Christi en la plaza de Cibeles, que podría reunir hasta 1,5 millones de personas. También está prevista una vigilia en la Plaza de Lima con una asistencia estimada en 500 mil fieles.

Durante esos desplazamientos, el papamóvil recorrerá algunas de las principales arterias de la capital española, entre ellas las calles Serrano y Goya, además de la plaza de Colón, antes de llegar al sector donde se celebrará la misa.

El lunes León XIV mantendrá una reunión con el presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica y posteriormente ofrecerá un discurso ante los parlamentarios en el Congreso de los Diputados.

Reunión con el Gobierno español y un hecho inédito en el Congreso

La participación del pontífice en el Parlamento marcará un hecho sin antecedentes en España. Será la primera vez que un Papa intervenga en una actividad oficial dentro del Congreso de los Diputados.

Más tarde encabezará una oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral de Madrid. Luego participará de un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu.

El martes, el líder de la Iglesia católica dejará la capital española para trasladarse a Barcelona. Allí presidirá una misa en la Basílica de la Sagrada Familia, uno de los templos más emblemáticos del país.

Aunque ya había visitado numerosas ciudades españolas antes de ser elegido pontífice, esta es su primera gira oficial como Papa.