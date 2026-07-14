Trump amenaza con ampliar los ataques contra Irán si no acepta negociar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que ampliará la ofensiva militar contra Irán la próxima semana si Teherán no acepta abrir una negociación, y aseguró que los nuevos objetivos incluirán infraestructura energética y puentes.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con la cadena estadounidense Fox News, en medio de la escalada del conflicto entre ambos países.

«La próxima semana se pone realmente mal para ellos, porque la próxima semana vienen las centrales eléctricas. La próxima semana vienen los puentes», afirmó el mandatario.

Trump sostuvo además que Estados Unidos atacará infraestructura clave iraní si no hay avances diplomáticos.

«Vamos a destruir todas sus plantas de energía. Vamos a destruir todos sus puentes a menos que se sienten a la mesa y negocien», expresó.

Continúan los ataques

Las declaraciones del presidente estadounidense se produjeron mientras las fuerzas de Estados Unidos desarrollan una nueva fase de operaciones militares sobre territorio iraní.

Según indicó, los ataques continuarán hasta que su administración considere cumplidos sus objetivos.

«Seguirán hasta que yo diga que es suficiente», respondió al ser consultado sobre la duración de la ofensiva.

Se rompió el alto el fuego

La nueva amenaza llega luego de que se rompiera el frágil alto el fuego alcanzado el 17 de junio entre ambas partes.

En paralelo, Estados Unidos mantiene operaciones militares sobre Irán y restableció un bloqueo naval sobre los puertos del país, profundizando la presión sobre el gobierno iraní mientras insiste en que acepte negociar para poner fin al conflicto.

Con información de AFP.