Vaca Muerta registró un nuevo sismo: fue de 3,5 de magnitud

Nueva actividad telúrica se registró ayer en la zona de Vaca Muerta con un sismo de 3,5 de magnitud, según lo informado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). De acuerdo con el reporte oficial, el fenómeno ocurrió a las 13:03 y tuvo una profundidad de apenas cinco kilómetros que percibieron vecinos de Añelo y de la comarca petrolera (Cutral Co y Plaza Huincul).

Según los datos difundidos por el Inpres, el epicentro se ubicó muy cerca de Añelo, a unos 105 kilómetros al noroeste de la ciudad de Neuquén, a 122 kilómetros al oeste de 25 de Mayo y a 123 kilómetros al noreste de Zapala.

Son ocho sismos en los últimos dos meses

El 1 y 2 de junio el organismo había registrado dos movimientos que se ubicaron en cercanías a Añelo y alcanzó a otras localidades del norte neuquino. El primero ocurrió durante la mañana del 1 de junio y tuvo su epicentro a 6 kilómetros de profundidad. Su intensidad fue de II a III y la magnitud fue de 2.5 en la escala de Richter.

En cuanto al segundo se precisó que el temblor tuvo una magnitud de 2.5 y una profundidad de 6 kilómetros. A fines de mayo también se registraron actividades telúricas en la región Vaca Muerta (cinco sismos) y se contabilizaron hasta la fecha ocho.

Especialistas en la materia, como el Observatorio de Sismicidad Inducida, dependiente de la Universidad Nacional del Comahue, indican que estos fenómenos se relacionan con las perforaciones hidráulicas que se realizan en el área de los yacimientos de Vaca Muerta, motivo por el que se han registrado un número significativo de sismos en la región.