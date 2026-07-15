Se restableció la luz en El Bolsón y la comarca andina tras un apagón general

Un corte general de energía dejó sin servicio este miércoles por la mañana a El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén y Cholila. La interrupción se extendió desde las 8.45 hasta cerca de las 10, cuando comenzó a normalizarse el suministro en toda la región.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, el desperfecto se produjo en el sistema de interconectado nacional de Chubut.

Restablecieron el servicio eléctrico en El Bolsón tras un corte que afectó a la comarca andina

Desde la distribuidora Edersa explicaron que El Bolsón es la única ciudad rionegrina que recibe energía desde Chubut mediante el sistema interconectado nacional. Por esa particularidad, cuando ocurre un inconveniente en esa red, la restitución del servicio depende de instancias ajenas al sistema provincial.

Ante el desperfecto, la empresa señaló que se iniciaron de inmediato las maniobras para restablecer el servicio utilizando la central de Lago Escondido.

Con el correr de la mañana, el servicio eléctrico quedó restablecido alrededor de las 9.45 en El Bolsón y las localidades afectadas. Hasta el momento no se difundieron precisiones sobre el origen específico del desperfecto registrado en el sistema de abastecimiento de Chubut.