Aumento para estatales, fuerzas armadas y federales: el Gobierno confirmó una suba acumulada del 12,2% en cuatro tramos

El Gobierno nacional oficializó una reestructuración salarial para los empleados de la Administración Pública Nacional, las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad federales. A través de los decretos 832/2026 y 834/2026 y la resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad, se fijó un incremento acumulado del 12,22% que se liquidará en cuatro tramos hasta el 31 de diciembre.

El primer tramo de la pauta salarial comenzará a regir de manera retroactiva al 1° de septiembre con un ajuste del 6,9%. La medida aplica para trabajadores permanentes y no permanentes comprendidos en el convenio colectivo del Estado, así como para la totalidad del personal militar sin distinción de jerarquía.

El desglose por fuerza: cómo se pagan las subas tras el aumento Gobierno

El esquema oficializado contempla modificaciones en los haberes básicos, la creación de nuevos ítems y la actualización de asignaciones específicas:

Gendarmería Nacional (GNA): además del básico y las Funciones de Prevención Barrial, se amplió el suplemento Destino Estratégico de Operaciones (D.E.O.) para 3.510 efectivos. Representa una mejora de entre el 20% y el 30% del haber neto , que asciende al 35% en las jerarquías más bajas .

además del básico y las Funciones de Prevención Barrial, se amplió el suplemento Destino Estratégico de Operaciones (D.E.O.) para 3.510 efectivos. Representa una mejora de entre el , que asciende al . Prefectura Naval (PNA): se actualizó el haber mensual, los recargos de servicio y se creó el suplemento de Alto Riesgo para la Agrupación Albatros.

se actualizó el haber mensual, los recargos de servicio y se creó el suplemento de para la Agrupación Albatros. Policía Federal (PFA): recibió una actualización del haber mensual del 30% , sumado a las compensaciones por Custodia, Custodia Ferroviaria y el valor del Servicio de Policía Adicional.

recibió una actualización del haber mensual del , sumado a las compensaciones por Custodia, Custodia Ferroviaria y el valor del Servicio de Policía Adicional. Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA): se creó la bonificación por Destino de Alta Complejidad para Aeroparque y Ezeiza, alcanzando a 2.100 efectivos con subas de hasta el 15% en los sueldos netos más bajos .

se creó la bonificación por Destino de Alta Complejidad para Aeroparque y Ezeiza, alcanzando a 2.100 efectivos con subas de hasta el . Servicio Penitenciario Federal (SPF): ajustó el básico, los complementos por Función Ejecutiva, Título Académico, Viáticos y regularizó la situación de Cadetes y Aspirantes.

La normativa ratificó además la vigencia del suplemento específico otorgado al personal militar en actividad, retirados y pensionados que acrediten títulos de educación superior. Esta suma, que comenzó a regir a mitad de año, busca incentivar la profesionalización del capital humano de las Fuerzas Armadas y se mantendrá dentro de los valores actualizados para el último cuatrimestre del año.

Así quedan los haberes básicos de Gendarmería desde septiembre

El Anexo I de la Resolución 844/2026 fijó los nuevos haberes mensuales para el personal de la Gendarmería Nacional. Los principales valores son:

Comandante General: $3.316.491,15.

Comandante Mayor: $3.019.150,57.

Comandante Principal: $2.710.373,82.

Comandante: $2.230.054,39.

Segundo Comandante: $1.829.788,21.

Primer Alférez: $1.543.883,83.

Alférez: $1.371.488,08.

Subalférez: $1.246.807,35.

Suboficial Mayor: $1.929.322,88.

Suboficial Principal: $1.745.993,65.

Sargento Ayudante: $1.587.266,97.

Sargento Primero: $1.442.969,93.

Sargento: $1.311.790,86.

Cabo Primero: $1.192.537,17.

Cabo: $1.084.124,63.

Gendarme: $985.567,87.

Gendarme II: $895.970,77.

La misma resolución también actualiza el suplemento por Funciones de Prevención Barrial y la Compensación por Recargo de Servicio, con nuevos valores que comenzarán a regir desde septiembre y continuarán actualizándose hasta diciembre.