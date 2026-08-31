Aumento para estatales, fuerzas armadas y federales: el Gobierno confirmó una suba acumulada del 12,2% en cuatro tramos
La medida oficializada este lunes en el Boletín Oficial alcanza al personal de la Administración Pública Nacional, las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad federales. Incluye suplementos clave como el adicional por Zona que impacta en el personal desplegado en la región.
El Gobierno nacional oficializó una reestructuración salarial para los empleados de la Administración Pública Nacional, las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad federales. A través de los decretos 832/2026 y 834/2026 y la resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad, se fijó un incremento acumulado del 12,22% que se liquidará en cuatro tramos hasta el 31 de diciembre.
El primer tramo de la pauta salarial comenzará a regir de manera retroactiva al 1° de septiembre con un ajuste del 6,9%. La medida aplica para trabajadores permanentes y no permanentes comprendidos en el convenio colectivo del Estado, así como para la totalidad del personal militar sin distinción de jerarquía.
El desglose por fuerza: cómo se pagan las subas tras el aumento Gobierno
El esquema oficializado contempla modificaciones en los haberes básicos, la creación de nuevos ítems y la actualización de asignaciones específicas:
- Gendarmería Nacional (GNA): además del básico y las Funciones de Prevención Barrial, se amplió el suplemento Destino Estratégico de Operaciones (D.E.O.) para 3.510 efectivos. Representa una mejora de entre el 20% y el 30% del haber neto, que asciende al 35% en las jerarquías más bajas.
- Prefectura Naval (PNA): se actualizó el haber mensual, los recargos de servicio y se creó el suplemento de Alto Riesgo para la Agrupación Albatros.
- Policía Federal (PFA): recibió una actualización del haber mensual del 30%, sumado a las compensaciones por Custodia, Custodia Ferroviaria y el valor del Servicio de Policía Adicional.
- Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA): se creó la bonificación por Destino de Alta Complejidad para Aeroparque y Ezeiza, alcanzando a 2.100 efectivos con subas de hasta el 15% en los sueldos netos más bajos.
- Servicio Penitenciario Federal (SPF): ajustó el básico, los complementos por Función Ejecutiva, Título Académico, Viáticos y regularizó la situación de Cadetes y Aspirantes.
La normativa ratificó además la vigencia del suplemento específico otorgado al personal militar en actividad, retirados y pensionados que acrediten títulos de educación superior. Esta suma, que comenzó a regir a mitad de año, busca incentivar la profesionalización del capital humano de las Fuerzas Armadas y se mantendrá dentro de los valores actualizados para el último cuatrimestre del año.
Así quedan los haberes básicos de Gendarmería desde septiembre
El Anexo I de la Resolución 844/2026 fijó los nuevos haberes mensuales para el personal de la Gendarmería Nacional. Los principales valores son:
- Comandante General: $3.316.491,15.
- Comandante Mayor: $3.019.150,57.
- Comandante Principal: $2.710.373,82.
- Comandante: $2.230.054,39.
- Segundo Comandante: $1.829.788,21.
- Primer Alférez: $1.543.883,83.
- Alférez: $1.371.488,08.
- Subalférez: $1.246.807,35.
- Suboficial Mayor: $1.929.322,88.
- Suboficial Principal: $1.745.993,65.
- Sargento Ayudante: $1.587.266,97.
- Sargento Primero: $1.442.969,93.
- Sargento: $1.311.790,86.
- Cabo Primero: $1.192.537,17.
- Cabo: $1.084.124,63.
- Gendarme: $985.567,87.
- Gendarme II: $895.970,77.
La misma resolución también actualiza el suplemento por Funciones de Prevención Barrial y la Compensación por Recargo de Servicio, con nuevos valores que comenzarán a regir desde septiembre y continuarán actualizándose hasta diciembre.
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