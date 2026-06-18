El precio del petróleo cae con fuerza tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

Luego de meses de tensión, Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo y se preparan para firmar un acuerdo preliminar que le pondrá fin a la guerra, reabrirá el estrecho de Ormuz y avanzará en el levantamiento de las sanciones estadounidenses sobre las exportaciones petroleras iraníes, medidas que reforzaron las expectativas de una mayor oferta de crudo en los mercados mundiales.

La reacción del petróleo al acuerdo de paz

La iniciativa generó reacción inmediata en los mercados y el precio del petróleo empezó a descender. Hasta las 06:25 GMT, el contrato de referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) retrocedía 3,4% hasta los 74,18 dólares por barril. En tanto el Brent del Mar del Norte, referencia internacional, cedía 3,02% y cotizaba en 77,15 dólares por barril.

La baja extendió una tendencia que inició a principios de la semana, cuando los operadores empezaron a incorporar en sus previsiones la posibilidad de que el petróleo iraní regrese a los mercados internacionales.

Si bien las cotizaciones aún se mantienen por encima de los 70 dólares por barril que predominaban antes del conflicto, quedaron lejos de los niveles superiores a 100 dólares alcanzados durante las semanas de máxima tensión.

Lo que se acordó entre Estados Unidos e Irán

El acuerdo, firmado por los presidentes de Estados Unidos e Irán, establece un periodo de negociación de 60 días destinado a alcanzar un pacto definitivo sobre el programa nuclear iraní. Mientras se desarrolla la negociación, el memorandum contempla una reducción de las reservas de uranio altamante enriquecido de Teherán y el levantamiento de las sanciones estadounidenses que limitaban la comercialización de petróleo iraní.

Los mercados interpretaron la situación como una señal de que millones de barriles adicionales podrían incorporarse a la oferta mundial durante los próximos meses.

El documento también prevé la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas que estuvo en disputa durante toda la guerra en Medio Oriente por ser un punto clave para el transporte internacional de petróleo y gas. Entre los términos, se acordó que Irán permita nuevamente el tránsito sin peaje por esa vía estratégica.

La perspectiva de una normalización de los flujos energéticos desde el Golfo Pérsico redujo la prima de riego geopolítico que impulsó los precios durante el conflicto y fortaleció la percepción de que la oferta global de crudo podría aumentar de manera significativa.

Pese a las bajas recientes, algunos especialistas citados por Reuters consideran que existen factores que podrían limitar una baja más profunda de los precios en el corto plazo. Sin embargo, las perspectivas para el mediano plazo apuntan a un escenario de mayor disponibilidad de petróleo.

Por su parte la Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió que, si el acuerdo entre Washington y Teherán se aplica con éxito y el estrecho de Ormuz recupera plenamente su funcionamiento, la actual escasez podría dar paso a un importante excedente de oferta en 2027.

(Con información de Reuters y AP)