Por la baja del petróleo internacional, YPF analiza cuántos días tardará en descender el precio de los combustibles

En fechas mundialistas como estas, parece que fue hace demasiado tiempo que estalló el conflicto bélico en Medio Oriente, disparó el precio internacional del petróleo y llevó a YPF a liderar -junto al resto de la industria- un acuerdo bautizado como buffer de precios– que mantuvo los precios estables por casi 75 días. De la mano del acuerdo de paz, el buffer entró en la segunda fase del plan, y es por esto que mientras en las calles aún se festejan los tres goles de Lionel Messi, en las oficinas de YPF se está calculando ahora mismo cuánto durará el período de recuperación de ingresos previo a que finalmente baje el precio de los combustibles.

Vale recordar que lo que la industria petrolera realizó fue un acuerdo -el buffer- de no continuar elevando el precio de los combustibles en función del valor internacional del petróleo. La medida entró en vigencia el 1 de abril, luego de un marzo en el que hubo una seguidilla de aumentos en surtidor.

El eje del plan es simple, el cálculo que realizaron las refinerías es que las ventas habían comenzado a caer en casi todo el país producto de las subas de marzo. Y en palabras del CEO de YPF, Horacio Marín, el acuerdo es «yo te ayudo y vos me ayudás», en una suerte de pacto con los automovilistas a los que no se aumentaron los precios, pero con la condición de que los ingresos que las refinerías no recibieron en estos dos meses y medio de buffer, serán recuperados una vez que baje el precio internacional, con un descenso un poco más lento.

Esa segunda etapa es la que acaba de comenzar. El domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo de paz con Irán, para poner fin -al menos por 60 días- al conflicto en Medio Oriente.

Si bien resta aún la firma del memorandum de entendimiento entre los países, que está previsto para este viernes en Ginebra, el precio internacional del petróleo reaccionó con fuerza y descendió hasta los 79 dólares que cotiza en este momento.

Las tres variables que inciden en el descenso del precio de los combustibles

Desde YPF revelaron a este medio que los cálculos que se están realizando contemplan tres variables que seguramente escapan al común de los conductores que esperan un descenso rápido de los precios.

La primera es de corte internacional y se centra en que no se estima que los precios actuales del Brent, el petróleo de referencia para la Argentina, se mantengan tan bajos como hoy se ve. Si bien ayer el barril llegó a descender hasta los 78 dólares, hoy ya muestra una tendencia alcista, y las especulaciones marcan que se espera que el precio se estabilice sobre los 80 dólares el barril.

El segundo punto en estudio es la duración del acuerdo de paz en sí. En primer término, el acuerdo es por 60 días, pero la letra chica incorpora condiciones que podrían no darse o alterarse antes, como son los ataques contra Líbano por parte de Irán.

Y el tercer factor del cálculo es local, y se debe a que el petróleo que hoy está siendo procesado en las refinerías para hacer los combustibles locales fue comprado con la cotización anterior, con lo cual el inicio de la recuperción de ingresos aún no comenzó del todo.

Con todas estas variables, los cálculos podrían llevar a dos escenarios. El primero es que se demore un tiempo similar al que duró el primer tramo del buffer en recuperar los ingresos, que fue de 75 días.

Y el segundo es que las refinerías, en conjunto con las petroleras a las que les compran el crudo, acuerden descensos de precios escalonados durante todo este período, siendo esta una alternativa altamente probable pero con una fecha de inicio más difícil de calcular que el prode de los partidos del Mundial de Fútbol.