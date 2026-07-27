Una por una: cuáles son las empresas petroleras que operan en las Islas Malvinas con autorización británica

Cada vez hay más zonas del subsuelo marítimo argentino en las que operan empresas extranjeras bajo legislación británica. Hace poco, se reveló que una empresa de Israel confirmó su expansión en las inmediaciones de las Islas Malvinas. Cuáles son las otras compañías, bajo qué criterios actúan y hasta cuándo tienen permiso.

Según informó Agenda Malvinas, Navitas Petroleum Development and Production Ltd. (NPDP) oficializó la adquisición del 65% del bloque PL001, ubicado junto al yacimiento Sea Lion. La documentación a la que accedieron confirma recursos potenciales certificados por más de 1.300 millones de barriles de petróleo y expone la estrategia de la compañía para conectar ambos desarrollos mediante tuberías submarinas, con el objetivo de optimizar su explotación.

En la descripción del proyecto, la compañía destaca que el bloque se encuentra a una «distancia razonable para la conexión» con Sea Lion y anticipa que el desarrollo buscará aprovechar las sinergias entre ambos activos. El plan contempla la utilización de tuberías y umbilicales submarinos para vincular los futuros pozos con la infraestructura flotante que se instalará en Sea Lion, una estrategia que permitiría reducir costos de inversión y acelerar el desarrollo del proyecto.

Navitas también indicó que continúa evaluando nuevos prospectos dentro del bloque y que analiza la perforación de un pozo exploratorio en el corto plazo. Según la empresa, la presencia de múltiples estructuras geológicas permitiría que una sola perforación confirme la existencia de recursos comercialmente viables.

De esta manera, al sumar el control del bloque PL001 al desarrollo de Sea Lion, la petrolera israelí consolida una posición dominante sobre buena parte de la actividad exploratoria en la Cuenca Malvinas Norte.

La empresa reconoce como parte de su estrategia el uso de la técnica conocida como tie-back, que consiste en conectar nuevos yacimientos a instalaciones ya existentes mediante infraestructura submarina. El esquema ya es utilizado en otros desarrollos offshore de la región para reducir costos y acelerar la puesta en producción.

Aún así, poco se conoce sobre sus operaciones en las Islas Malvinas, debido a que la empresa restringe el acceso a su sitio web desde Argentina mediante un bloqueo geográfico que arroja el mensaje «403 Forbidden».

Cuáles son las otras empresas que operan en las Islas Malvinas con permisos británicos

Según precisó el Departamento de Recursos Minerales del gobierno británico en las Islas Malvinas, el resto de empresas que tienen licencia de producción en la actualidad son:

Borders and Southern Petroleum plc : una empresa independiente de exploración de petróleo y gas con sede en el Reino Unido. Está registrada en Inglaterra y Gales, y su principal país de operaciones son las Islas Malvinas.

: una empresa independiente de exploración de petróleo y gas con sede en el Reino Unido. Está registrada en Inglaterra y Gales, y su principal país de operaciones son las Islas Malvinas. Rockhopper Exploration plc ( junto a la compañía subsidiaria Falkland Oil & Gas Ltd and Desire Petroleum Ltd): tiene sede en el Reino Unido y cuenta con una participación operativa del 35% en varias licencias de la Cuenca de las Malvinas del Norte.

( junto a la compañía subsidiaria Falkland Oil & Gas Ltd and Desire Petroleum Ltd): tiene sede en el Reino Unido y cuenta con una participación operativa del 35% en varias licencias de la Cuenca de las Malvinas del Norte. JHI Falklands Inc: es una empresa con sede en Toronto (Canada) de exploración de petróleo y gas centrada en la exploración de zonas fronterizas en el margen atlántico. Tienen licencia marítima Pl001 y prevén que la primera producción de petróleo sea en el 2027, según su página web.

Según las autoridades británicas, todas cuentan con permisos para operar hasta 31 de diciembre de 2026 en sus respectivas áreas.

En la página oficial, el Gobierno británico que actualmente rige en las Islas Malvinas aclaró que «no está recibiendo actualmente solicitudes de licencias de producción en alta mar», y aclaró que esto se enmarca con el «Reglamento de Petróleo en Alta Mar (Licencias) de 2000 (reglamento 3A (1)), suspensión de los reglamentos 4-7 y de conformidad con el ‘Aviso de Suspensión’ publicado en la Gaceta con fecha del 9 de septiembre de 2005».

Aún así, precisaron que entre las empresas que anteriormente operaron en las plataforma marítima argentina lindante a las Islas Malvinas fueron: Edison International, Noble Energy Falklands Ltd., Shell, Amerada Hess, BHP Billiton, Lasmo e IPC/Lundin Oil, Argos, junto con sus respectivos socios.

El área marcada con rojo por el Gobierno británico es la parte de la plataforma argentina en la que operan las empresas bajo su legislación.

«Las licencias de producción permiten la búsqueda y extracción de petróleo», indicaron y añaden que se «otorgan derechos exclusivos para la prospección, la perforación y la producción dentro de esa zona».

Además, señalan que aunque la licencia permite la extracción de hidrocarburos, «el operador no está autorizado a iniciar ningún estudio ni a comenzar, abandonar o reanudar la perforación o terminación de ningún pozo para su desarrollo sin el consentimiento del gobernador» inglés.

Los continuos repudios del Estado argentino al avance petrolero británico en las Islas Malvinas

En diciembre de 2025, las compañías habían anunciado su decisión final de inversión a través de un reporte en la Bolsa de Tel Aviv, que incluía un monto de 1.170 millones de dólares para ejecutar la primera parte de Sea Lion, lo que generó el rechazó del gobierno nacional y las provincias.

«Estas medidas constituyen acciones unilaterales e ilegítimas del Reino Unido, incompatibles con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación recomendado por las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas», se expresó entonces desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Anteriormente, en el 2022, el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, y el Secretario de Energía, el neuquino Darío Martínez, anunciaron el dictado de la resolución que inhabilitaba a la empresa israelí Navitas Petrolem LP, por sus actividades comerciales vinculadas a la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina bajo «licencias ilegales».

«La ley 26.659 establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, entre las cuales se encuentra la obligatoriedad de obtener permisos previos a la realización de dichas actividades, sancionándose su incumplimiento con la inhabilitación a realizar dichas actividades por un período que va desde los 5 a 20 años, entre otras penalidades», apuntaron.

Asimismo, Cancillería argentina sacó un comunicado en el 2020 en el que informaba que la empresa Chrysaor Holdings Limited alcanzó un acuerdo de fusión con la empresa Premier Oil PLC, la cual fue inhabilitada en el año 2013 por ser titular de licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno isleño, dando lugar a la firma “Harbour Energy Plc”.

A esto, sumaron que Rockhopper Exploration, la compañía de exploración y producción de petróleo y gas con intereses claves en la Cuenca de Malvinas Norte, anunció que Rockhopper y Premier Oil Exploration and Production Limited (“Premier”) firmaron un Acuerdo con Navitas Petroleum para obtener una participación del 30% en el proyecto Sea Lion.

Por su parte, resaltaron que el Congreso de la Nación sancionó la ley 27.557 sobre «Demarcación del Límite Exterior de la Plataforma Continental», con el objetivo de consolidar los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo.

Estas acciones por parte del Estado se vienen replicando desde el 2012 (cuando se inhabilitaron a cinco empresas vinculadas a la exploración británica en suelo argentino) y se continuaron en el 2015, cuando se declararon ilegales otras dos compañías más.