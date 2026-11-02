Elecciones en EE.UU. 2026: siete estados que definirán la suerte de Donald Trump



Edgardo Moreno, especial para «Río Negro»

Tan instalada está en la opinión pública norteamericana la idea de un triunfo demócrata en las elecciones del martes que sería una sorpresa que los opositores a Trump no lo consigan. Incluso los comentaristas más proclives al pensamiento republicano dan por cierto que los adversarios del Presidente se harán con el control de la Cámara de Representantes, que se renueva en su totalidad.

Pero la discusión sobre el dominio del Senado está abierta. Siete estados anticipan una disputa pareja: Alaska, Kansas, Michigan, Texas, Maine, Ohio y Iowa. De ellos depende que Trump no se encamine al final de mandato como un pato rengo.

El electorado norteamericano es una demografía enorme. Sólo hasta el último fin de semana, habían votado por correo más de 45 millones de personas. Algo así como toda la población de la Argentina. Entre los que votaron de esa manera hubo una novedad: Robert Francis Prevost, nacido en Chicago y mundialmente conocido como León XIV, fue el primer papa en votar en las elecciones de los Estados Unidos.

Peltola, Sullivan & Sullivan

Alaska es el estado más extenso de los Estados Unidos y el menos densamente poblado – menos de un habitante por kilómetro cuadrado- pero será clave en la elección de mañana. Es uno de los territorios donde la disputa entre republicanos y demócratas por una banca senatorial es más difícil de predecir. No sólo por la paridad entre candidatos, sino porque Alaska tiene un sistema de votación por orden de preferencia.

En Alaska no gana de entrada el que suma más votos, sino que se requiere una mayoría absoluta que se obtiene pidiendo a los votantes que elijan varias opciones. Se eliminan progresivamente a los que van quedando últimos y se redistribuyen esos votos hasta que se consolida un ganador. El escrutinio suele demorarse.

Mary Peltola es la candidata demócrata que lidera en las encuestas del último mes. Compite con el republicano Dan S. Sullivan, actual senador que busca un tercer mandato. Pero también con Dan J. Sullivan, un maestro que se anotó como independiente. Un candidato homónimo (spoiler, como llaman los norteamericanos a la maniobra de inscribir alguien del mismo nombre que secuestre la buena fe de algún inadvertido).

Kansas y Michigan

Donald Trump decidió reforzar personalmente la campaña en Kansas. Es un territorio donde venían predominando los republicanos y ahora está bajo amenaza demócrata. Ahí compiten por una banca en el Senado el republicano Roger Marshall, un médico que busca su reelección y Adam Hamilton, pastor metodista del Partido Demócrata que lidera en 4 de las 5 encuestas más recientes relevadas por The New York Times (NYT). En Kansas también compite como tercer aspirante un referente del Partido Libertario, David Graham.

Detroit, la ciudad más poblada del estado de Michigan, supo ser el emblema del liderazgo industrial norteamericano. En esa ciudad nació Ford y reside el comando de General Motors.

Al decidir retirarse, el senador demócrata Gary Peters abrió la disputa por la sucesión. Con el respaldo de Trump, el exmiembro del FBI Mike Rogers aspira a conquistar para los republicanos una banca que es demócrata desde 1994, aunque Michigan tiene fama de swing state, un estado pendular para el bipartidismo norteamericano.

Todos los sondeos previos favorecen a su contrincante, Abdul El-Sayed, médico epidemiólogo perteneciente al Partido Demócrata que en caso de ganar sería el primer senador norteamericano de religión islámica.

Apuesta riesgosa

No en todos los casos las apuestas de Donald Trump han sido pacíficamente recibidas por el Partido Republicano. Uno de los casos que ha despertado grietas en el Capitolio actual es de Texas.

Sólo en una de las últimas ocho encuestas agregadas por el NYT prevalece el candidato republicano Ken Paxton. Se trata del candidato que Trump empujó desde las primarias para reemplazar al senador actual del mismo partido, John Cornyn.

Paxton es el actual fiscal federal de Texas, de perfil fuertemente conservador pero no consiguió en la campaña marcar una ventaja sobre el demócrata James Talarico, que viene de la Cámara Baja y aspira a conseguir una banca senatorial demócrata por Texas por primera vez desde 1988.

Maine, Ohio, Iowa

En Maine, donde el sistema electoral es similar al de Alaska, las encuestas favorecen a Troy Jackson, un demócrata del ala más populista de su partido, que enfrenta a la senadora actual que busca su sexto mandato: Susan Collins, del sector más moderado y centrista del Partido Republicano.

En Ohio, las últimas elecciones siempre fueron favorables a los republicanos. Se votará el martes un candidato para completar el mandato de J.D.Vance, el vicepresidente de Trump reemplazado temporalmente por el republicano Jon Husted. Pero los sondeos muestran un escenario parejo con alguna ventaja para el aspirante demócrata Sherrod Brown.

Otro caso de un senador republicano que se retira abrió la discusión en Iowa. Las encuestas muestran una ligera ventaja para su delfín, apoyado por Trump, la expresentadora de televisión Ashley Hinson, sobre el demócrata Josh Turek, capitán de la selección norteamericana de básquet sobre silla de ruedas.