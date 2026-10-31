Elecciones en Estados Unidos: una jueza ordenó a Trump frenar las presiones sobre funcionarios electorales

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó al gobierno de Donald Trump detener las presiones sobre funcionarios electorales estatales y locales, en medio de las acusaciones de fraude que preceden a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

Elecciones en Estados Unidos: revés judicial para Trump

Según detalló la agencia AFP, la magistrada Trina Thompson, del Distrito Norte de California, dispuso que los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional no amenacen, intimiden ni coaccionen a trabajadores electorales para que suspendan el procesamiento de papeletas de votantes registrados por sospechas sobre su ciudadanía.

La medida representa un revés para la estrategia del gobierno republicano, que busca restringir el voto de personas que considera que podrían no ser ciudadanos estadounidenses. La orden respondió a una demanda presentada por sindicatos y organizaciones de derechos civiles.

El miércoles, otro juez ya había rechazado un pedido oficial para suspender el escrutinio de 20.000 votos en California. Los demócratas acusan a Trump de sembrar dudas sobre el proceso electoral, mientras los republicanos arriesgan perder el control del Congreso.