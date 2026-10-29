La economía de Estados Unidos creció un 3,4% interanual: la buena noticia que recibió Donald Trump previo a las elecciones de medio término

Donald Trump en un acto de campaña en Estados Unidos. Foto: AP.

La economía estadounidense creció 3,4% en el tercer trimestre y la inflación se mantuvo alta en septiembre, según datos difundidos este jueves antes de las cruciales elecciones de mitad de término de la próxima semana. La cifras se dan en medio de una caída de la imagen para el presidente Donald Trump.

Los analistas esperaban un buen desempeño económico, pero un poco inferior, de 3,1% interanual.

Datos económicos de Estados Unidos en la previa de las elecciones de mitad mandato



En el segundo trimestre el crecimiento había sido de 2,2%. «Los factores que contribuyeron al aumento del PIB real en el tercer trimestre fueron incrementos en la inversión, el gasto de los consumidores y el gasto público, que se vieron parcialmente compensados por una disminución de las exportaciones», señaló la Oficina de Análisis Económico del departamento en un comunicado.

Por su parte, la inflación subió 3,6% interanual, en septiembre, según el índice PCE, el preferido de la Reserva Federal para establecer su política monetaria.

En medición intermensual, el aumento de la inflación fue de 0,5%, conforme a las expectativas de los analistas.

Midterms: la votación que preocupa a Donald Trump

El 3 de noviembre los estadounidenses elegirán a los miembros del Congreso, que está compuesto por dos cámaras: la Cámara de Representantes y el Senado. Desde AFP señalaron que el martes próximo se definirán los 435 miembros de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernaciones.

Las elecciones midterms se celebran cada cuatro años en Estados Unidos. Son comicios de mitad de mandato.