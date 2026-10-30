El papa León XIV votó por correo en las elecciones legislativas de Estados Unidos

El papa León XIV votó en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, previstas para el próximo 3 de noviembre, mediante el envío de su papeleta por correo a Chicago. Así lo confirmó este viernes el servicio de prensa del Vaticano, que destacó que el pontífice ejerció su derecho ciudadano cada vez que tuvo la oportunidad.

El papa León XIV participó de las elecciones legislativas estadounidenses

«El papa León XIV ha ejercido su derecho al voto como ciudadano de Estados Unidos cada vez que tuvo la oportunidad», señaló el comunicado oficial, según AFP. Además, precisó que el Santo Padre mantuvo esa práctica durante sus años de residencia en Perú, donde también votó cuando cumplió con los requisitos establecidos.

Robert Francis Prevost, nombre que tenía antes de ser elegido sumo pontífice, posee las ciudadanías estadounidense y peruana. Pasó casi dos décadas en Perú, primero como misionero y posteriormente como obispo.

La participación electoral del Papa se conoce después de un enfrentamiento público con el presidente Donald Trump, que generó repercusiones internacionales. Ambos protagonizaron fuertes desacuerdos por las críticas de León XIV a la política migratoria estadounidense y a la guerra contra Irán.

En ese contexto, Trump calificó al pontífice de «débil» frente al crimen y «terrible» en política exterior. León XIV respondió que «no tiene miedo» del mandatario, en medio de las tensiones entre la Casa Blanca y el Vaticano.