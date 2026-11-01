Elecciones en EE.UU. 2026: hasta qué hora se podrá votar en cada estado en las midterms

Este martes 3 de noviembre tendrá lugar las elecciones de medio término en Estados Unidos. Unos comicios claves para la administración de Donald Trump. Hasta qué momento permanecerán abiertas las urnas.

En algunos puntos ya inició la votación anticipada y los sondeos marcan una ventaja para los demócratas.

Elecciones en EE.UU. 2026: a qué hora cerrarán las urnas en cada estado

De acuerdo con Ballotpedia, una enciclopedia que cubre la política de los Estados Unidos, según consignó el Cronista, eston son los horarios para el cierre de los centros de votación el martes 3 de noviembre:

18hs: Indiana y Kentuky.

19hs: Alabama, Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Kansas, Mississippi, Missouri, Nevada, Nuevo México, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Vermont, Virginia y Wyoming.

19:30: Arkansas, Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental.

20hs: Alaska, California, Connecticut, Delaware, Hawái, Idaho, Iowa, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Nueva Jersey, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Utah, Washington y Wisconsin.

21 hs: Nueva York.

Elecciones en Estados Unidos: controversia en Alaska

El senador republicano Dan Sullivan dijo este domingo que dudaba de las afirmaciones de su oponente demócrata de que ella no tenía idea de que sus principales asesores políticos estaban involucrados en el reclutamiento de una maestra jubilada que también nombró a Dan Sullivan en la boleta electoral para confundir a los votantes en Alaska.

Los republicanos sospechan desde hace tiempo que Mary Peltola, excongresista, y su campaña estaban detrás de la presencia del segundo Sullivan en la boleta electoral, reportó AP. Afirman que sus sospechas se confirmaron con un reportaje del New York Times la semana pasada, basado en entrevistas con el exjefe de campaña de Peltola, mensajes de texto y documentos de financiación de campaña que muestran que un agente que intentaba reclutar candidatos señuelo fue pagado por un grupo que apoya a Peltola.

“Es imposible que esto haya durado un año sin que le informaran”, declaró Sullivan al programa “State of the Union” de CNN, dos días antes de las elecciones. “La pillaron mintiendo, y sigue mintiendo al pueblo de Alaska, a los medios de comunicación, a todos nosotros”.