Elecciones en Perú: sigue lento el conteo de votos en el balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Las autoridades electorales de Perú realizan este domingo el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial entre la conservadora Keiko Fujimori y el progresista Roberto Sánchez, un proceso que, según anticiparon, podría demorar varios días. Roberto Burneo, titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), instó a la ciudadanía y a los partidos políticos «a mantener la serenidad y actuar con responsabilidad democrática durante las horas y los siguientes días».

Además, el funcionario aseguró que en los comicios no ha habido fraude y negó cualquier narrativa que busque desmerecer la legitimidad del proceso. Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que unas cuatro horas después del cierre de las mesas daría un primer avance, sin brindar más detalles.

Tras el cierre de los centros de votación, Miguel Torres, candidato a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular-el partido de Fujimori-, afirmó que ahora «empieza la función más importante: la lucha y la defensa del voto».

En tanto, Roberto Sánchez, candidato por Juntos por el Perú, esperó los primeros reportes tras haber visitado en la cárcel al sentenciado expresidente Pedro Castillo. A su salida, el dirigente de izquierda aseguró que existe una subrepresentación de sus votantes en los sondeos previos que se revertirá con el avance del recuento oficial.

Los comicios estuvieron marcados por una profunda apatía, dado que más del 70% del electorado no votó por ninguno de los dos candidatos en la primera vuelta de abril.

El ganador de la contienda asumirá el Poder Ejecutivo el próximo 28 de julio por un mandato de cinco años. Sin embargo, la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings advirtió que, independientemente de quién resulte electo, los problemas de gobernabilidad y la fragmentación de un Congreso bicameral sin mayorías absolutas limitarán la capacidad del próximo gobierno para impulsar reformas claves.

En materia de propuestas, Fujimori basó su campaña en una promesa de mano firme para combatir la creciente criminalidad. Por el contrario, Sánchez centró su plataforma en la apertura a inversiones internacionales y en la intención de renegociar los contratos de extracción de recursos naturales, especialmente los de gas natural y minerales.

Los boca de urna muestran un empate técnico entre Fujimori y Sánchez

Tras la finalización de la jornada electoral a las 17:00 hora local, las principales encuestadoras privadas de Perú difundieron sus resultados a boca de urna, confirmando un escenario de extrema paridad en el balotaje presidencial. Los primeros datos muestran a la derechista Keiko Fujimori con una leve ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez, lo que configura un escenario de empate técnico.

De acuerdo con el relevamiento de la consultora privada Ipsos, Fujimori obtiene el 50,7% de los sufragios frente al 49,3% alcanzado por Sánchez. Por su parte, los datos de la firma Datum ubican a la candidata de Fuerza Popular con un 50,5% ante un 49,5% del representante de Juntos por el Perú.

Con información de AP y AFP.