Emmanuel Macron bloquea el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, tras una reunión con agricultores franceses

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que su país vetará el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. Así lo anticipó luego de mantener un encuentro con productores agropecuarios franceses en Toulouse.

Macron garantizó al sector rural que el tratado entre ambos bloques regionales recibirá “un no rotundo de Francia”. La ministra de Agricultura, Annie Genevard, confirmó la decisión luego de participar de la reunión.

La funcionaria manifestó que «Francia no puede validar en estos momentos el proyecto de acuerdo con los países del Mercosur porque no protege los intereses de nuestros agricultores».

Rechazo definitivo de Francia al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

Genevard agregó además que resulta inaceptable la importación a suelo europeo de productos y alimentos que no respetan las normativas impuestas a los productores de Francia.

Unos 300 agricultores solicitaron aclaraciones al presidente este miércoles sobre el pacto de libre comercio, luego de que Macron manifestara la semana pasada que avalaría la iniciativa con su firma.

Jean-Marie Driat, titular de la Federación Regional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (Frsea), una entidad que se opone al tratado en su totalidad, señaló la posición del presidente. Driat afirmó que Macron se comprometió este miércoles a no firmar el Mercosur hasta que este no incorpore las cláusulas que deberían poner en marcha.