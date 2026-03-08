En medio de nuevos ataques con misiles, Ucrania pidió a la Bienal de Venecia rechazar la participación de Rusia

Ucrania pidió el domingo a los organizadores de la Bienal de Venecia que impidan la participación de Rusia, cuyo regreso al certamen está previsto en mayo por primera vez desde que Moscú lanzó la invasión en febrero de 2022.

«Instamos a los organizadores de la Bienal de Venecia a que reconsideren su decisión de permitir el regreso de la Federación de Rusia y mantengan la postura de principios que mostraron en 2022 y 2024«, declararon en un comunicado el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, y la ministra de Cultura, Tetiana Berezn

Expertos ucranianos en drones estarán en Medio Oriente

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que expertos de su país estarán en Oriente Medio «la próxima semana» para aportar su experiencia en la lucha contra los drones iraníes.

«Creo que la próxima semana, cuando los expertos estén allí, analizarán la situación y ayudarán», declaró Zelenski en rueda de prensa. Es «una oportunidad para ambas partes», dijo.

Ucrania espera obtener a cambio misiles para sus sistemas estadounidenses Patriot, indispensables para hacer frente a los misiles de Rusia, país con el que libra una guerra desde que Moscú invadió territorio ucraniano en febrero de 2022.



Muertos en un ataque con un misil ruso

En las últimas horas, al menos 10 personas, entre ellos dos niños, murieron cuando un misil ruso impactó un edificio residencial de cinco plantas en Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, informaron las autoridades. Otras 16 resultaron heridas.

Zelenskyy condenó el ataque y pidió una respuesta internacional. Según el mandatario, Rusia atacó Ucrania durante la noche con 29 misiles y 480 drones dirigidos contra instalaciones energéticas en Kiev y otras regiones centrales, y se reportaron daños en al menos otros siete puntos del país.

AFP y AP