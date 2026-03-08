Irán confirmó que ya eligió al sucesor de Ali Jamenei pero mantiene su identidad bajo secreto

La Asamblea de Expertos de Irán ya designó al nuevo guía supremo que comandará al país en pleno conflicto bélico con Israel y Estados Unidos, según indicaron este domingo miembros de la instancia clerical.

La decisión surge para llenar el vacío de poder tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei, quien fuera asesinado el pasado 28 de febrero en una oleada de ataques combinados.

Elección tras nuevos bombardeos en Irán

Pese a la relevancia del nombramiento, el régimen optó por el hermetismo y no reveló la identidad del elegido. «El voto para designar al guía tuvo lugar y el guía fue elegido», declaró Ahmad Alamolhoda, integrante del cuerpo de expertos, quien anticipó que el nombre será anunciado en una etapa posterior.

La celeridad de la elección responde a la necesidad de estabilizar el mando de la nación persa, que se encuentra seriamente asediada desde hace una semana. En este sentido, Mohsen Heydari, representante de la provincia de Juzestán, compartió que «el candidato más apropiado, aprobado por la mayoría de la asamblea de expertos, ya fue designado».

En la misma línea, el clérigo Mohamad Mehdi Mirbagheri confirmó a través de un video difundido por la agencia Fars que se adoptó «una opinión firme, que refleja la posición mayoritaria». Mientras el nombre se mantiene bajo siete llaves, las versiones más fuertes apuntan a que Mojtaba Jamenei hijo del líder fallecido, podría ser el sucesor, manteniendo así la línea de mando familiar.

La designación ocurre en un clima de extrema hostilidad, marcado por el reciente bombardeo de aviones enemigos contra cinco instalaciones petroleras en la capital iraní y la provincia de Alborz. Keramat Veyskarami, directivo del sector petrolero, informó que «cuatro depósitos de petróleo y un centro de transporte de productos petroleros fueron atacados por aviones enemigos».

Aunque el funcionario aseguró que el fuego está bajo control, los daños materiales y la presión externa plantean un escenario crítico para el nuevo líder, quien tendrá la última palabra sobre los asuntos del Estado en una región que aguarda con expectativa y temor el fin del misterio sobre su identidad.

