Cada cuántos días hay que limpiar el inodoro, según expertos en higiene del hogar. Imagen creada con IA.

Aunque muchas personas esperan a ver manchas o suciedad visible para limpiarlo, los especialistas en higiene doméstica aseguran que el inodoro debería desinfectarse con regularidad para evitar la acumulación de bacterias, sarro y malos olores.

La recomendación general es realizar una limpieza profunda al menos una vez por semana. Este hábito permite eliminar residuos, prevenir la formación de depósitos minerales y mantener en condiciones óptimas una de las superficies más utilizadas del hogar.

Sin embargo, la frecuencia puede variar según el uso. En viviendas donde conviven varias personas, hay niños pequeños o se dispone de un único baño, los expertos aconsejan complementar la limpieza profunda con repasos rápidos cada dos o tres días.

Por qué no conviene esperar demasiado

El inodoro está expuesto de manera constante a la humedad y a distintos microorganismos. Cuando la limpieza se posterga durante semanas, pueden aparecer manchas difíciles de remover, acumulación de sarro y olores persistentes.

Además, cada descarga puede dispersar pequeñas partículas en el ambiente, por lo que mantener una rutina de higiene ayuda a conservar un baño más limpio y saludable.

Las zonas que suelen olvidarse

Uno de los errores más frecuentes es concentrarse únicamente en el interior de la taza. Los especialistas recuerdan que también es importante desinfectar:

La tapa del inodoro.

El asiento.

La parte exterior de la taza.

El botón o palanca de descarga.

La base en contacto con el piso.

Las bisagras y rincones donde suele acumularse suciedad.

Estas superficies pueden acumular bacterias incluso cuando el interior parece limpio.

Cómo realizar una limpieza profunda

Para una higiene más efectiva, recomiendan:

Aplicar un desinfectante en el interior de la taza. Dejar actuar el producto durante algunos minutos. Cepillar cuidadosamente todas las superficies internas. Limpiar la tapa y el asiento con un paño desinfectante. Desinfectar el botón de descarga. Secar las superficies para evitar la acumulación de humedad.

Cuándo limpiarlo antes de la fecha prevista

Más allá de la frecuencia semanal recomendada, existen señales que indican que es necesario actuar de inmediato:

Aparición de malos olores.

Manchas amarillas o marrones.

Acumulación visible de sarro.

Salpicaduras o suciedad exterior.

Uso intensivo durante reuniones o visitas.

El hábito que ayuda a mantenerlo limpio por más tiempo

Los expertos coinciden en que la clave está en combinar una limpieza profunda semanal con pequeños cuidados diarios. Accionar la descarga con la tapa cerrada, eliminar manchas apenas aparecen y desinfectar periódicamente las superficies de contacto frecuente son medidas simples que ayudan a conservar la higiene del baño durante más tiempo.

Por eso, más allá del producto que se utilice, la constancia sigue siendo la herramienta más efectiva para mantener el inodoro limpio, libre de olores y en buen estado.