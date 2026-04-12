Entre 35 candidatos, Perú elige nuevo presidente y parlamentarios este domingo

Perú inició este domingo sus votaciones para renovar presidente y parlamentarios en una elección inédita con 35 candidatos, en un contexto de profunda crisis política y una escalada de la criminalidad. Expectativas por conocer el sucesor de José María Balcázar.

El país, con sufragio obligatorio, ha tenido ocho presidentes desde 2016, la mitad de ellos destituidos por un parlamento que concentra el rechazo de la población.

Cuántos personas están habilitadas para votar en Perú

En la previa, el debate puso uno de sus focos en la peor escalada criminal desde el conflicto del estado peruano con la guerrilla maoísta Sendero Luminoso (1980-2000). Entre 2018 y 2025, los homicidios se duplicaron y las extorsiones aumentaron ocho veces.

El voto es obligatorio para los peruanos de entre 18 y 70 años. Hay más de 27 millones de personas inscritas, y se espera que alrededor de 1,2 millones voten desde el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Argentina.

Un candidato necesita más del 50% de los votos para ganar directamente. Sin embargo, una segunda vuelta en junio es prácticamente segura dada la profunda división del electorado y la gran cantidad de candidatos, la mayor en la historia del país andino.

Qué se vota además de presidente en Perú

Los peruanos también elegirán un Congreso bicameral por primera vez en más de 30 años, tras las recientes reformas legislativas que concentrarán gran parte del poder en la nueva cámara alta. El presidente no podrá disolver el nuevo Senado, aunque esta cámara sí podrá destituir al presidente.

Bajo la nueva estructura bicameral, destituir al presidente será más sencillo, ya que el Senado solo necesitará la aprobación de 40 de sus 60 miembros. Anteriormente, 87 de los 130 legisladores de la cámara unicameral debían votar a favor de la destitución, y con frecuencia ejercían ese poder, lo que contribuyó a la constante rotación de presidentes en el país durante la última década.

El sistema bicameral regresa a pesar de que el 80% de los votantes lo rechazaron en un referéndum en 2018. Los legisladores enmendaron la Constitución en 2024 para hacerlo posible.

AFP y AP